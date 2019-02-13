陸網攻英國軟硬體？傳歐盟考慮發布聯合警訊或制裁

2019-02-13 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



多家外媒12日引述消息人士的話報導，針對英國上個月向歐盟舉報說，英國遭中國大陸政府相關組織網路攻擊，歐盟國家正考慮採取聯合行動；但有消息人士指出，網攻很難歸咎單一國家或個人，且歐盟就網攻對大陸採取的任何回應，需所有會員國一致同意，而目前並非所有會員國同意此事。

英國官員上月28日在一項未公開的技術會議中向歐盟舉證，稱英國遭受一個名為「高級持續性威脅」組織（Advanced Persistent Threat 10，簡稱APT10）的軟硬體攻擊。當時與會人員談到了可能的回應，包括制裁或發布聯合警訊。一名與會官員說，此事可能在預訂四月舉行的歐盟─中國峰會中討論。

把焦點對準APT10，是歐洲及美國反制大陸智財權竊案的一環，此組織的2名成員去年12月被美國司法部起訴，他們被控入侵美、日、英、法等12國網路，竊取企業機密和個資，據信APT10與大陸國家安全部有關。

南華早報引述一名消息人士的話說，歐盟針對網攻若要對大陸採取任何回應，都需所有會員國一致同意大陸該對網攻負責，而目前並非所有會員國同意此事，且英國料將在3月底脫歐，屆時將不再是歐盟的一員。

該報還指出，歐盟正在研擬反制網路惡意活動的草案，例如祭出制裁，但很難將網攻明確歸咎於某些個人或某個國家。