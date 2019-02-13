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美國債再創新高達22兆美元 每天付10億美元利息！

2019-02-13 10:18聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國的國債再創新里程碑，首度站上22兆美元，估計每天要付的利息就超過10億美元。

根據美國財政部12日公布的每日例行報告，國債已達到22.01兆美元。美國總統川普2017年1月20日上任時，國債為19.95兆美元。

在國會2017年12月通過川普的1.5兆減稅計畫，並在去年增加國內支出和軍事預算後，國債加速度增加。

彼得．皮特森基金會（Peter G. Peterson Foundation）執行長麥可．皮特森（Michael Peterson）表示：「我們的國債增長非同小可，因為這危及每個美國人的經濟前途。」

他說，國債的利息每天已超過10億美元，「我們借了一兆又一兆，利息成本會成為我們經濟體的負擔，更難以支應對未來的重要投資。」

國債是每年預算赤字的總和，國會預算辦公室預估今年的赤字將達到8970億美元，比去年的7790億美元增加了15.1%。

國會預算辦公室並預估，未來幾年國預算赤字會繼續增加，從2022年到2029年間，每年的赤字都會破1兆美元。隨著嬰兒潮代退休，增加的預算有很大一部分用於社會安全和聯邦醫療保險（Medicare）。

川普政府認為減稅會加速經濟成長，最終能增加稅收以縮減赤字， 但許多經濟學家不以為然。

根據美國財政部12日公布的報告，美國國債已達到22.01兆美元。美聯社
根據美國財政部12日公布的報告，美國國債已達到22.01兆美元。美聯社
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