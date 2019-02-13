沙烏地減產幅度高於承諾 油價上揚 美元走貶推升金價

2019-02-13 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二上漲逾1%，因石油輸出國組織（OPEC）公布的數據顯示1月原油產量劇減，且沙烏地阿拉伯稱3月的日產量將比先前承諾的水準還低50萬桶。金價周二小幅走高，因美元走貶。

美中官員在北京進行新一輪貿易談判，市場樂觀預期磋商將取得突破，提振原油期貨。

布蘭特原油期貨上漲0.91美元或1.5%，結算價報每桶62.42美元。西德州原油期貨上漲0.69美元或1.3%，結算價報每桶53.10美元。

OPEC周二表示，1月石油日產量已削減近80萬桶，至3,081萬桶。沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，3月原油日產量約為980萬桶，較減產協議承諾的1,031.1萬桶還低50萬桶。

金價周二小幅上揚，主因市場對美中解決貿易爭端持樂觀態度，美元小幅走軟。

黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1,310.95美元。美國黃金期貨收漲0.2%，報每英兩1,314.00美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說：「金市接下來可能保持平靜，投資人正在觀望中美貿易談判的進展和美國政府是否再次局部關門。」

金價漲勢受到抑制，因市場預期美中將達成貿易協議，風險較高資產的吸引力增強，全球股市攀升。