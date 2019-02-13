政府免於關門及貿易協定樂觀前景激勵 道瓊飆漲372點

2019-02-13 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二大幅上漲，主因美中貿易談判樂觀前景和美國政府免於關門激勵投資人，三大指數均寫下本月以來最大單日漲幅。

道瓊工業指數收漲372.65點或1.49%，報25,425.76點；標普500指數收漲34.93點或1.29%，報2,744.73點；那斯達克指數收漲106.71點或1.46%，報7,414.62點。

美國總統川普表示，有意讓貿易戰休兵的3月1日最後期限「往後延遲一段時間」；儘管不希望如此，但他仍希望在某個時候與中國國家主席習近平會面，以達成協議。

美國國會議員表示，已經就邊境安全資金達成臨時協議，避免政府再度局部關門。然而，川普對該協議表示不滿，尚未決定是否支持。

Wedbush Securities高級副總裁Stephen Massocca表示：「美股上漲是因為市場期盼政府不會關門，加上3月1日的關稅期限可能往後延，關稅大幅提高的疑慮獲得緩解。」

第4季財報季接近尾聲，標普500指數成分股企業中，71%的企業財報優於市場預期。但2019年的展望較不樂觀，第1季獲利預計將比去年同期下降0.3%，是2016年第2季以來首次下滑。

對關稅議題敏感的工業類股領漲道指，3M、卡特彼勒、聯合技術和波音均大幅上揚。

亞馬遜股價大漲3%，因沃爾瑪與物流公司Devi的合作結束，這兩家公司曾推出與亞馬遜競爭的當日配送服務。