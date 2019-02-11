泰王大姊參選總理資格 遭選委會取消

2019-02-11 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



泰國中央選舉委員會11日正式取消烏汶叻公主參選總理的資格，並發表聲明說，王室成員應「高於」政治，「不能擔任任何政治職位」。

中選會當天公告總理候選人名單，67歲的烏汶叻不在其中。

烏汶叻為泰王瓦吉拉隆功長姊，她8日宣布代表泰愛國黨參選總理，打破王室不參政的傳統，惹起熱議。泰愛國黨表明將效忠遭罷黜下台的前總理塔信。