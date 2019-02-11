春節出國旅遊了嗎？有沒有發現東南亞知名景點門票飆漲

2019-02-11 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



春節連續假期剛結束，如果有去東南亞國家旅遊，應該會發現一些必訪景點的門票並不便宜，因為近來許多東南亞知名景點都大幅調漲了門票價格。

日經新聞報導，以加強環境維護和興建基礎設施為由，東南亞知名景點的門票吹起漲風。每年遊客超過300萬人的泰國曼谷臥佛寺（Wat Pho），上月把參觀費用調高一倍到每人200泰銖（6.39美元）；柬埔寨的吳哥窟（Angkor Wat）門票在2017年一舉調漲85%到每人37美元。

馬來西亞的東姑阿都拉曼海洋公園，去年對國外旅客收取的環保捐調漲一倍至20馬元元（4.89美元）。越南下龍灣的遊船本來計畫漲價85%，後來在當地旅遊業者的反對下作罷。

印尼的科摩多國家公園（Komodo National Park）目前也正在討論是否將入園費提高到每人500美元，一旦實施，票價將是目前的50倍。

門票調漲固然是為景點得以永續經營，但部分旅遊業人士擔心價格太高會讓潛在觀光客卻步，畢竟物美價廉是東南亞旅遊市場的一大利基。觀光是東南亞國家的重要關鍵產業，平均占區域內主要國家GDP的10%，在泰國占比更高達20%。

2017年造訪東南亞國協十個會員國的旅客人數計有1.25億人次，比五年前成長40%，並且約占全球年度旅客人數的一成。