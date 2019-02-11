在陸市占慘輸華為! IDC估iPhone上季中國出貨銳減2成

2019-02-11 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



蘋果公司2018年第4季在中國的iPhone出貨量估計較年前同期銳減20%，而且減幅遠超過中國整體智慧手機出貨量的下滑幅度，反映蘋果在中國面對華為等當地品牌激烈競爭，銷售節節下滑。

研調機構IDC在11日公布的報告顯示，中國智慧手機出貨量上季年比萎縮9.7%，至1,030萬支，然而蘋果iPhone出貨量萎縮的幅度卻是整體的兩倍。IDC指出，中國經濟減緩、消費者延長換機時間，以及iPhone高昂的定價都讓蘋果在中國的銷售下滑。

IDC資料顯示，蘋果上季在中國的市占率為11.5%，市占排名第四。華為以29%的市占率稱霸中國智慧手機市場，其次分別為Oppo（19.6%）與Vivo（18.8%），小米則落居第五。小米上季智慧手機出貨量銳減約35%，主因是庫存修正與內部整頓。

從蘋果到三星電子等智慧手機品牌在歷經多年大幅成長後，正面臨全球智機市場成熟飽和的情況，原因是欠缺產業創新，使得消費者不如往常一樣頻繁更換手機。此外，蘋果還得因應華為等中國競爭品牌的崛起，這些品牌侵蝕蘋果在中國的市占，而蘋果卻仰賴中國市場做為業績成長的關鍵。中國大型電子零售業者上月調降最新款iPhone售價，降價幅度多達20%，這一不尋常的舉措也凸顯當地消費者對iPhone的熱情銷退。

根據IDC的資料，華為上季在中國智慧手機出貨量年比激增23.3%，幫助市占率衝高，傲視所有主要品牌，與此同時，華為正面臨一連串紛擾事件，包括華為公主、財務長孟晚舟遭美國指控銀行詐欺等罪名，在加拿大遭到拘留，以及美國施壓盟國封殺華為的5G網絡設備。