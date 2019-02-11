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華航機師罷工第四天 王浩宇警告：估算明將3、4成班機停飛

委海外石油公司主權歸屬 若循中國銀行前例馬杜洛必輸

2019-02-11 15:03經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

若當年中國銀行擺在富國銀行62.7萬美元的存款判歸台灣，足以成為先例，或許可預知即將鬧雙胞之爭的雪鐵戈（Citgo）爭奪戰，委內瑞拉現任的馬杜洛穩輸。

委內瑞拉國民大會議長瓜伊多正設法從目前政府手中接掌雪鐵戈的所有權， 這是推翻馬杜洛政權的並成立臨時政府策略的其中一環。瓜伊多已表示，將對委內瑞拉石油公司和在美國的子公司雪鐵戈任命新董事會。

如此一來將產生棘手的合法問題：一家公司有兩個平行的董事會，各自宣稱擁有真正的經營權。更加複雜的是，雪鐵戈是在美國註冊的公司，但至少間接由外國政府所有。牽涉更多的利益糾葛的是，委內瑞拉包括俄羅斯的Rosneft、康菲公司（ConocoPhillips）等一長串的債權人也關切雪鐵戈的資產。

彭博新聞指出，中國銀行董事會早年也鬧雙胞，一個是由共黨席捲中國後所成立的新董事會，一個是由退守台灣的國民黨政府所任命的舊董事會。在台灣的中國銀行後來改組為中國國際商業銀行，即今天的兆豐國際商業銀行。

在1949年末，中國舊管理層打算從時稱Wells Fargo Bank & Union Trust（現為富國銀行）的帳戶轉提62.7萬美元，但富國不肯，理由是經營主權有衝突，最後告上了加州地區法院。

台灣方面的律師主張國民黨政府是美國所承認的合法政府，因此，法院不應承認中國銀行的新管理層。

等到中國局面明朗之後，法院1952年判歸在台的董事會。法官認為，誰代表中國政府非由法院決定，而是由美國政府決定。

由此看來，情勢將有利瓜伊多，因為川普已承認他是臨時總統。

杜克大學法律教授 Mitu Gulati說：「法院會聽從國務院的看法，我認為美國國務院已明確表明誰合適代表委內瑞拉人民。」

瓜伊多已表示，將對委內瑞拉石油公司和在美國的子公司雪鐵戈任命新董事會。路透
瓜伊多已表示，將對委內瑞拉石油公司和在美國的子公司雪鐵戈任命新董事會。路透
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委內瑞拉中國銀行國務院

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