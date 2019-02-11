靠彼得提爾三建議 他6年掙得113億元身價

2019-02-11 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



印度最大連鎖旅館OYO創辦人阿加瓦爾。翻攝自阿加瓦爾推特帳號 分享 facebook 年僅25歲的阿加瓦爾（Ritesh Agarwal）在印度家喻戶曉，他是當地最大連鎖旅館OYO創辦人。靠著矽谷創業家提爾（Peter Thiel）的三點建議，阿加瓦爾成為印度最年輕的白手起家創業人士，去年身價已達3.65億美元（約台幣113.5億元）。

美國財經網站CNBC報導, 僅六年時間，阿加瓦爾就將他的平價旅館訂房平台發展成橫跨七國、擁有逾1.3萬家旅舍的住宿體系。他在過程中回應市場對低成本但標準化住宿的重要需求，同時也滿足自己從小就有的創業抱負。

阿加瓦爾出生於印度東部小鎮的中產階級家庭，他說，如果沒有第三方支付商PayPal共同創辦人提爾做榜樣，他可能永遠不會有今日的成就。

2013年，阿加瓦爾19歲時申請到提爾獎學金（Thiel Fellowship），並因此獲得10萬美元創業基金。提爾給了三點建議。

第一是與眾不同：阿加瓦爾很意外提爾建議他信任自己的直覺，創立針對印度市場的企業，而不是複製其他地方行得通的作法。

阿加瓦爾一直都想透過OYO的平台，服務印度發展快速的廣大中產階級。OYO與低成本旅舍和賓館結盟，整修他們的產業並培訓員工，以符合該公司標準，然後再為他們提供網路服務（許多夥伴都是首次運用平台）。

阿加瓦爾說：「我學會信任獨特構想的力量，而非試圖建立印度版的美國或中國公司。」

第二是志高心大：提爾建議抬高目標，把目光投向掌握印度和印度以外地區的龐大旅遊業。阿加瓦爾指出，矽谷創業家都有放膽想的特徵，這也是他們成功的重要因素。

他說：「獲得提爾獎學金，我才學會志存心大，思考經久不衰和不斷成長的商業構想。」

去年為了擴展到中國和其他地區取得10億美元注資後，OYO的估值已高達50億美元。

第三是投資企業文化：提爾建議從一開始就建立一個強大的企業文化。他主張與與志同道合的人合作。

阿加瓦爾補充說明：「你永遠不該在企業文化上妥協，即使你的公司變得很龐大。」