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美大品牌日用品續吹漲風 連貓砂都漲價了

2019-02-11 14:12經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

家庭日用消費品大廠去年成功漲價後，今年準備繼續在美國市場調高旗下產品售價，一方面反映原物料成本上漲，一方面推升公司利潤。消費者採買日用品時會發現，連貓砂都漲價了。

生產小蘇打起家的Church & Dwight公司，最近將所屬Arm & Hammer品牌的貓砂和小蘇打和一些清潔產品，價格調高約三分之一。執行長Matthew Farrell說，好消息是競爭者也在調高這幾類產品的售價。Church & Dwight上周公布財報，上季的銷售提高，但利潤卻下降。

過去十年間，基於經濟由金融風暴中恢復體質還顯脆弱，美國消費品大廠很少敢提高商品售價來測試消費者的購買力。近年經濟成長力道轉強，勞動市場勞力供應吃緊，促使工資走高，民間企業平均時薪在上個月的年增率高達2.9%，創下2009年6月以來最高成長。

勞工收入增加提供消費品業者調漲售價的有利環境，去年夏季寶鹼（P&G）率先調漲多項產品售價後，其他廠商後來紛紛跟進。分析師表示，上月美國家庭與個人消費品市場銷售數量下跌1.4%，但銷售金額增加0.7%，可見漲價確實為消費品公司帶來較佳利潤。

不過專家也警告，傳統消費品公司漲價太過，會有趕走消費者的風險，因為市場上幾個大零售商都有標榜低價的自營品牌，網購業者也有大量售價更優惠的同類商品吸引顧客。

Arm & Hammer品牌小蘇打粉。法新社
Arm & Hammer品牌小蘇打粉。法新社
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