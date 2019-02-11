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2米高的玩具熊、30公斤乳酪 好市多誇張大的六款商品

2019-02-11 11:23經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

好市多（Costco）因為是倉儲式賣場，空間足以容納大量與大型的商品，但是有些商品實在大得誇張，財經網站Business Insider整理在美國好市多賣場可買到的六「大」商品，讓讀者開開眼界。

● 93吋（236公分）大熊絨毛玩偶

超大隻的大熊絨毛玩偶，2014年開賣至今，很受歡迎，有自己的臉書和Instagram粉絲專頁，大名鼎鼎維基百科也查得到。

● 近7磅（3公斤）的桶裝能多益（Nutella）

這桶榛果巧克力醬，比一般新生嬰兒還大。平均一磅只要3美元，坊間很難找到比這個更划算的塗醬。

● 27磅（12公斤）起司通心粉重量桶

內有180份附有脫氧劑的個別包裝，保存期限長達20年，真是可以吃到天荒地老。別以為肯定難吃，吃過的消費者點評說它意外地相當可口。

● 4人家庭一年份緊急食品組合

這個「戰備儲糧」組合有幾種價位供顧客選擇，足夠供應4人家庭一年所需。較貴的一組計有3.6萬份。組合中的罐裝食品包括穀類、水果、蔬菜、蛋白、乳製品等，保存期限最長可達25年。

● 50磅（23公斤）袋裝爆米花用玉米

這個重量袋裝玉米是在好市多的企業會員店販售，目標市場是營業商家，不是一般家庭，否則會很難快速消化。

● 72磅（33公斤）輪狀帕馬森乳酪

想買這個超級大塊乳酪的消費者，請先考慮怎麼把它載回家，以及回到家後如何保存，相信這不是件簡單的任務。

好市多的超大絨毛玩具熊。 網路圖片
好市多的超大絨毛玩具熊。 網路圖片
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好市多多益

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