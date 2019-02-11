川普顧問傳討論3月中舉行川習會 地點考慮佛州海湖莊園

2019-02-11 08:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



Axios引述兩位知情的政府官員報導，美國總統川普的顧問非正式討論下個月和中國國家主席習近平舉行高峰會，地點是可能是川普位於佛羅里達的海湖莊園。

報導說，會晤最快可能會在3月中旬舉行，海湖莊園是會晤的可能地點，但一切都還不確定， 團隊也討論包括北京在內的其他地點。

川習兩人2017年4月6日首度會面即選在佛州的海湖莊園。

三位直接知情人士告訴Axios，川普希望在中美關稅停火協議於3月1日到期之前與習近平會面，但這和川普與北韓領導人金正恩的高峰會過於接近，來不及安排。