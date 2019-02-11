本周開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-11 07:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美、中兩國本周將在北京繼續進行貿易談判，美國總統川普已表示雙方不會3月1日前最後期限前會見中國國家主席習近平，為美中貿易休兵增添變數。美股已受此消息影響，也勢必牽動台股本周走勢。以下是本周市場開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●美中移師北京再談

白宮官員表示，北京會談焦點將繼續放在催促北京進行結構改革。白宮8日宣布今天（周一）將展開副部長級會談，由副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領軍，14日（周四）至15日舉行部長級會談，美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤將與會。

川普7日已表示不會在期限前會晤中國大陸國家主席習近平，使美中迅速達成協議的期望降低。

由川普欽點主導休兵期間談判的賴海哲一直強力要求中方進行結構改革，以終結不公平貿易行為，包括竊取美企的智慧財產和強迫技術轉移。

美方表示，如果會談進展不大，美國將把2,000億美元中國大陸商品的關稅從10%提高到25%，如果有進展，美方可能同意延長期限。

●三市場指標顯示台股未必漲得動

1. 貿易顧慮持續糾纏投資人信心，道瓊工業指數臨周五收盤前收斂跌幅，守住2017年11月以來最長的周線漲勢，連續七周上漲，美股雖展現韌性，但一周下來僅保住0.2%。

2. 陸股本周開盤也深受考驗。紐約梅隆銀行中國ADR指數上周下跌0.7%，金龍中國指數全周下跌0.9%，是七周以來首周跌幅。上周五已恢復交易的香港恆生中國企業指數跌0.7%。上周照常交易的日股日經225指數跌2.2%。

3. 若看ADR，台股春節封關期間，除台積電美國存託憑證（ADR）溢價拉大至5.5%外，其他台股ADR溢價並不明顯，甚至折價。

●美國政府再度部分停擺的可能性上升

據美國議員和助理表示，國會旨在避免政府再度停擺而以邊境圍牆預算為焦點的談判已於周六晚間破裂。共和黨與民主黨目前暫時停止溝通，在時間所剩無幾之際，這威脅到達成協議的前景。

移民收容床數和目的是阻礙談判進行下去的主要障礙，而以往在邊境安全預算這個層面的磋商中，收容床數通常被視作順帶討論的問題。總統川普在推特上說，民主黨人試圖製造分散注意力的新話題。

●國際油價上周跌了

全球經濟陰雲籠罩下，國際油價創12月以來最大單周跌幅。紐約期貨周五小幅走高，但全周仍下跌近5%。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）3月期貨上周五上漲8美分，或0.2%，收於每桶52.72美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所布蘭特原油4月期貨上漲47美分，至62.10美元，全周下跌1%。

澳大利亞央行加入歐洲和英國行列，降低經濟預測。

●BDI連續八周下跌

波羅的海乾散貨運價指數（BDI）上周跌至2016年7月以來最低，且為連續第八周挫跌，成為散裝航運業景氣的壞兆頭。專家認為，短期內景氣難改善。

根據彭博資訊與路透報價，衡量鐵礦砂、穀物、煤、肥料等大宗乾散貨運輸成本的BDI上周五跌1.5%至601點，為2016年7月以來最低，全周累計跌6.8%，今年來更跌52.7%，主因是全球經濟成長動能放緩、中國春節期間需求降溫，及巴西淡水河谷（Vale）尾礦壩潰堤影響供給。