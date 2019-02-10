「口紅指數」為何不再是有用的經濟風向球？

2019-02-10 22:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



分析師表示，曾被視為消費者需求指標的「口紅指數」（lipstick index），在市場對美妝產品胃口轉變下，已漸漸喪失光環。

財經網站CNBC報導，「口紅指數」是由雅詩蘭黛集團前董事長的Leonard Lauder在2000年代初期網路泡沫爆破導致美國經濟萎縮後所提出。當時，他注意到女性在經濟環境不佳時，會捨棄昂貴奢侈品，改買口紅等較實用的用品。

從那時起，口紅銷售便與消費者信心有關，若口紅銷量上揚，代表消費者面臨經濟放緩時，變得更加在意成本。

法國化妝品集團萊雅（L'Oreal）執行長安鞏最近表示，「口紅效應」可以解釋中國對這種商品的旺盛需求。他說，「這是著名的『口紅效應』，當人們減少在汽車、公寓等昂貴物品的支出時 ，就會有更多收入來買美妝產品放縱一下，這對我們而言當然是好事」。

市調公司TechSci Research指出，在2023年前，口紅產業市值預估將達170億美元。然而，在經濟可能放緩的情況下，口紅指數的可靠程度被質疑，因為市場情勢出現變化。

根據倫敦研究公司Euromonitor，從現在到2022年唇部美妝品銷售將躍增18%。根據市調公司Mintel，2007年至2009年經濟大衰退期間，唇部美妝品銷量下滑近3%。專家指出，前述兩數據弱化了Leonard Lauder的論點。

此外，其他美妝品的人氣上揚，削弱了口紅銷量作為經濟景氣風向球的重要性。市調公司Mintel的分析師指出，大衰退期間，美妝品市場實際上是有成長，且到2020年前將再成長3%。

Mintel分析師蓋瑟表示，上次衰退「實際上刺激了美甲護甲領域的成長，因為女性看緊荷包，轉而選擇居家護甲，而不是上美容院美甲」。她說，其實那段期間指甲產品銷售成長近12%。