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台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

星期人物／叛逆泰王大姊 為愛棄公主頭銜

2019-02-10 16:06聯合報 記者李京倫╱即時報導

她生於瑞士洛桑，泰國已故國王蒲美蓬是她父親。她畢業於美國麻省理工學院和洛杉磯加州大學，稱得上學霸，放棄公主頭銜嫁給同班美國同學，參加流行歌壇新秀選拔賽，客串電影角色，還常在Instagram上發張圖片、吐個嘈。

她就是現年67歲的泰國公主烏汶叻，蒲美蓬長女，現任國王瓦吉拉隆功的大姊。她的人生軌跡經常跟泰國王室規矩禮儀相悖，8日更宣布角逐總理大位，打破泰國王室成員不參政的傳統。總理夢12個小時後就被弟弟打破，但她對此並不陌生，因為她的一生就是波折不斷。

烏汶叻1951年4月5日生於洛桑，當年底隨父母回泰國。當時年輕的蒲美蓬登基五年，不像後來大力提倡發展、巡視偏鄉，所以烏汶叻跟父王相處的時間比弟妹多。她從小熱愛體育，十來歲時跟父王一起打乒乓球、羽毛球和駕駛小帆船，深得父親寵愛。1967年，烏汶叻和父王在東南亞運動會上贏得帆船比賽金牌。

1969年，18歲的烏汶叻離開王宮，到美國波士頓麻省理工學院學習核子物理。當時美國正流行嬉皮和反戰文化，烏汶叻吸收了不少。1972年烏汶叻21歲，與美國籍同班同學顏森（Peter Jensen）結婚。烏汶叻因為嫁給外國人，喪失公主頭銜，還把名字改成茱莉．顏森（Julie Jensen），據說是為了向美國影視歌三棲明星茱莉倫敦致敬。婚後次年，她大學畢業，與丈夫一起搬到洛杉磯。

烏汶叻生了兩個女兒、一個兒子，相夫教子之餘，還在洛杉磯加大拿到公共衛生碩士學位。烏汶叻在美國過著平民生活，八年不回國，直到1990年代才逐漸頻繁地回國省親，還參與母后的慈善活動。

烏汶叻開始頻繁出現在泰國雜誌封面上，經常現身社交聚會和時裝秀。

1992年，她創立烏汶叻基金會，幫助愛滋病孤兒。

1998年，烏汶叻再也無法忍受丈夫顏森外遇，雙方離婚。2001年，三個孩子隨她回泰國定居。雖然她沒有重新獲得王室頭銜，但享受公主禮遇。

2004年，烏汶叻患自閉症的21歲兒子布米在南亞海嘯中喪生，烏汶叻一度減少社交活動。後來慢慢開始履行王室義務。她創建幫助青少年對抗毒品的慈善組織「做回最佳自我」（To Be Number One），經常在宣傳和募捐活動中登台唱歌跳舞。

烏汶叻寫小說，在電視劇裡客串古代泰國公主，還演了兩部電影，其中一部是根據她寫的小說改編。去年她以流行歌手形象登台獻藝，演唱泰國女子組合BNK48唱紅的曲目。在泰國民眾眼裡，烏汶叻擁抱流行文化，緊跟時尚，在恪守傳統禮儀和規矩的泰國王室，她的形象獨樹一格，更顯親民、接地氣。

泰王大姊烏汶叻。（美聯社）
泰王大姊烏汶叻。（美聯社）
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