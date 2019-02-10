星期人物／叛逆泰王大姊 為愛棄公主頭銜

2019-02-10 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



她生於瑞士洛桑，泰國已故國王蒲美蓬是她父親。她畢業於美國麻省理工學院和洛杉磯加州大學，稱得上學霸，放棄公主頭銜嫁給同班美國同學，參加流行歌壇新秀選拔賽，客串電影角色，還常在Instagram上發張圖片、吐個嘈。

她就是現年67歲的泰國公主烏汶叻，蒲美蓬長女，現任國王瓦吉拉隆功的大姊。她的人生軌跡經常跟泰國王室規矩禮儀相悖，8日更宣布角逐總理大位，打破泰國王室成員不參政的傳統。總理夢12個小時後就被弟弟打破，但她對此並不陌生，因為她的一生就是波折不斷。

烏汶叻1951年4月5日生於洛桑，當年底隨父母回泰國。當時年輕的蒲美蓬登基五年，不像後來大力提倡發展、巡視偏鄉，所以烏汶叻跟父王相處的時間比弟妹多。她從小熱愛體育，十來歲時跟父王一起打乒乓球、羽毛球和駕駛小帆船，深得父親寵愛。1967年，烏汶叻和父王在東南亞運動會上贏得帆船比賽金牌。

1969年，18歲的烏汶叻離開王宮，到美國波士頓麻省理工學院學習核子物理。當時美國正流行嬉皮和反戰文化，烏汶叻吸收了不少。1972年烏汶叻21歲，與美國籍同班同學顏森（Peter Jensen）結婚。烏汶叻因為嫁給外國人，喪失公主頭銜，還把名字改成茱莉．顏森（Julie Jensen），據說是為了向美國影視歌三棲明星茱莉倫敦致敬。婚後次年，她大學畢業，與丈夫一起搬到洛杉磯。

烏汶叻生了兩個女兒、一個兒子，相夫教子之餘，還在洛杉磯加大拿到公共衛生碩士學位。烏汶叻在美國過著平民生活，八年不回國，直到1990年代才逐漸頻繁地回國省親，還參與母后的慈善活動。

烏汶叻開始頻繁出現在泰國雜誌封面上，經常現身社交聚會和時裝秀。

1992年，她創立烏汶叻基金會，幫助愛滋病孤兒。

1998年，烏汶叻再也無法忍受丈夫顏森外遇，雙方離婚。2001年，三個孩子隨她回泰國定居。雖然她沒有重新獲得王室頭銜，但享受公主禮遇。

2004年，烏汶叻患自閉症的21歲兒子布米在南亞海嘯中喪生，烏汶叻一度減少社交活動。後來慢慢開始履行王室義務。她創建幫助青少年對抗毒品的慈善組織「做回最佳自我」（To Be Number One），經常在宣傳和募捐活動中登台唱歌跳舞。