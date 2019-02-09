美股周五展韌性 周線收紅

2019-02-09 21:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



道瓊工業指數周五（8日）臨收盤前收復大半失地，保住2017年11月以來最長的周線漲勢，可見市場不確定性雖然升高，但美股依然展現韌性。

道瓊工業指數周五盤中一度下跌285點，卻在最後10分鐘急拉，終場只跌63.20點，收在25,106.33點，一周下來仍漲0.2%，連續七周上漲，寫下總計11.9%漲幅。

標普500指數收在2,707.88點，收盤和那斯達克指數都漲0.1%，周線各漲0.1%和0.5%。

貿易顧慮持續糾纏投資人信心，美國總統川普周四表示，不會在3月1日提高中國進口產品加徵關稅稅率的期限前會見中國國家主席習近平。不過，企業優於預期的財報表現，終能穩住大盤漲勢。

周五股價因財報優於預測而大漲的有美泰兒（Mattel）、摩托羅拉、 Skechers。

儘管企業財測轉弱，歐洲經濟數字不佳，有些投資人認為全球經濟仍有成長的餘地。

貝萊德公司（BlackRock）策略師拉歌（Isabelle Mateos y Lago）說：「目前並未瀕於衰退，雖無法像經濟加速成長一樣積極布局，但在股市仍有獲利的空間」。

Mott Capital分析師克拉瑪（Michael Kramer）指出，去年5月以來，2,690點一直是重要的支撐和壓力水準，若能突破並守住，標普500指數可上看2,800點，也就是還有4%的上漲幅度。

但不少投資人仍在意企業獲利減退的跡象。標普500指數企業第1季獲利預料將出現近三年來首見頹勢。鑒於分析師近幾周來大幅下修預測，投資人擔心企業獲利會持續下滑。