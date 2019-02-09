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免辦卡也能在好市多購物？還能省荷包 趕快來看

2019-02-09 16:45經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

CNBC提供一些建議，非會員也能去好市多購物，還能省荷包。聯合報系資料照片／記者...
CNBC提供一些建議，非會員也能去好市多購物，還能省荷包。聯合報系資料照片／記者周宗禎攝影
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財經網站CNBC報導，除非你跟持有好市多會員卡的朋友一同前往好市多購物，不然通常要自己辦會員，還要繳交60美元的年費。好市多也有提供民眾申請年費120美元的金星主卡會員，並提供2%的現金回饋，最高回饋1,000美元，但好市多會員卡值不值這個價錢？折價券和線上交易網站Krazy Coupon Lady共同創辦人戴梅爾表示，如果你在好市多的年消費額達600美元以上，那辦卡還蠻划算的。其他專家也說，如果你有購買大量家庭日用品的需求、有服用處方箋藥物或有開車（方便載運），那辦會員卡很合理。

CNBC提供一些建議，非會員也能去好市多購物，還能省荷包。

申辦好市多現金儲值卡

戴梅爾表示，請持卡的朋友下次購物時一起帶你去辦好市多現金儲值卡。這算是一種商店版的禮物卡，無論你是不是會員，拿著它就能進好市多購物，不需要感到愧疚，「不論會員或非會員，拿著好市多現金儲值卡就能在美國、波多黎各、加拿大或好市多網站購物」，但要注意現金儲值卡的期限跟使用條件。

現金儲值卡問世已有幾年時間，戴梅爾預期好市多不會這麼快就停止發行現金儲值卡，「好市多對於發行現金儲值卡和使用儲值卡購物的消費體驗很有信心」，這個消費方式最適合偶爾才去好市多購物的消費者。

在好市多的網站註冊

你不需要加會員也可以在好市多的網站購物，缺點是非會員須多付5%的額外費用，而且有許多商品在網站上買不到，例如生鮮產品。好市多網站提供自家會員2日快遞的服務，生鮮商品運費75美元起跳，但非會員要等上3至5日。

善用美國生鮮宅配公司Instacart

非好市多會員可以透過Instacart宅配好市多的商品，透過Instacart的應用程式（App）挑選商品，然後送到你家，這在全美都適用，也可以在線上查詢哪些大城市適用。

透過Instacart宅配的價格較高，可能還需要付服務及貨運費，端看運送地點而定。但好處是可以選擇宅配約2,000項商品，且也提供2小時送達或1日送達的服務。

購買精選商品

戴梅爾表示，根據美國部分州及當地法律，非會員可以在好市多購買酒和處方箋藥物，包括季節性流感疫苗，如果你沒有買醫療保險，好市多能提供你最便宜的疫苗。

如果你去的那家好市多設有光學部門，你可以跟駐點驗光師預約檢查視力，價格公道，非會員也適用。若你逛完好市多剛好餓了，還可以繞去販賣部覓食，花1.5美元買根熱狗吃。

其他替代選擇方案

這要視情況而定，好市多有些超優惠商品不見得適合你，因為好市多販售的商品通常數量龐大，你買了以後必須在變質前吃完，像是食品。

戴梅爾表示，「人們有時想說，因為我辦了會員，所以買什麼都很優惠」，但事實並非如此。即使你常去好市多，你總得去其他地方購物吧，「我敢打賭，你在好市多所買的商品，並非每一樣都是最優惠價格，你這樣做是在浪費自己的積蓄。」

如果你常網購，也可以使用亞馬遜（Amazon）的網站Subscribe&Save。你不用成為亞馬遜的黃金會員也能使用這項服務，購物最多可省15%，通常這些商品很多是量販裝，你選好商品後就可已選想要送達的地點。

好市多儲值卡
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