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「擁有華郵是我的complexifier」 貝佐斯自創新字原來是借用法文

2019-02-09 14:57世界日報 編譯劉煥彥／綜合8日電

全球首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯。美聯社
全球首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯。美聯社
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身為全球首富的亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，8日在公開聲明中發明了新字complexifier，而且還用了兩次，讓大家一下摸不著頭腦。

不過，儘管不少讀者一片質疑，有人也發現這個字其實是法文，不是英文，但也有人支持他挺身對抗八卦媒體「國家詢問報」的勒索。

科技新聞網站Mashable與「紐約時報」報導，貝佐斯在7日發表了2100字的長文，指控「國家詢問報」的母公司美國媒體公司(American Media Inc.)意圖勒索。他在聲明中說：「我擁有華盛頓郵報，對我來說是個complexifier。有些人被華郵報導過後，誤將我認為是他們的敵人，這很難避免。」

根據紐時查閱線上字典Larousse，complexifier真的是法文，意思就是讓事情變得更複雜。

「complexifier」是貝佐斯創造新字。截自網路
「complexifier」是貝佐斯創造新字。截自網路
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若根據Google Books，complexifier這個字在1953年就出現在英文書籍中，只是出現的頻率低於1%。

報導指出，貝佐斯出生在新墨西哥，在德州長大，並於普林斯頓大學唸書；貝佐斯肯定很喜歡這個字，因為在聲明中他用了兩次，而且都是跟他擁有「華盛頓郵報」相關。

他說：「儘管華郵對我是個complexifier，我完全不後悔做這個投資。」

紐約哥倫比亞大學新聞學院教授貝爾(Emily Bell)發推文說：「我知道這不是重點，但complexifier已經是常用語了嗎？」

紐約客雜誌(New Yorker)電視評論作家Emily Nussbaum則發推文說：「我喜歡他(貝佐斯)用complexifier這個字，因為這肯定意味聲明是他自己寫的，是個有血有肉的真人，容易為了這些芝麻小節與文字編輯爭執好久。」

貝佐斯華盛頓郵報紐約時報
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