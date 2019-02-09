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貝佐斯效應／彭博觀點：有錢不代表保得住隱私

2019-02-09 14:57世界日報 編譯劉煥彥／綜合8日電

勒索貝佐斯疑雲為全球億萬富翁敲響警鐘，有錢也難保隱私。 法新社
勒索貝佐斯疑雲為全球億萬富翁敲響警鐘，有錢也難保隱私。 法新社
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彭博資訊報導，身為全球首富的亞馬遜創辦人貝佐斯，自拍裸照竟然外洩，被八卦媒體「國家詢問報」取得；這起事件已經為全球億萬富翁敲了警鐘，凸顯有錢人在數位時代面臨的風險，因為即便再有錢，也難保自己隱私。

維吉尼亞州風險分析業者「主權情報」執行長強森(Mark Johnson)說：「超級有錢人的想法經常是，『我的財富到了這種水準，別人碰不得我』，但他們用來保護個人身分資料的系統，其實非常脆弱。」

只要問任何家族辦公室就知道，最擔心的風險就是網路資訊安全；保護個人安全不再是只需要保鑣與頂級警報系統，因為隨著網路時代到來，愈來愈多人把敏感個人資料存放在網路上，而網路環境本來就容易受到駭客攻擊與侵入。

超級有錢人在數位時代更容易出事，因為他們很多資料通常都透過家族辦公室集中管理，而家族辦公室一般缺乏大企業或銀行設置的強大防火牆及資料加密能力。

強森曾經服務於海軍犯罪調查局(NCIS)，他表示曾經服務過總資產超過400億元的客戶，「擁有特勤局等級的安全保護，但在實體安全與數位保障的作為，卻完全沒有連結起來。」

目前還不清楚「國家詢問報」如何取得貝佐斯的自拍照片與簡訊，安全專家認為要侵入數位資料，下手的地方其實很多。

情報服務業者Red Five Security創辦人柯曼(Kris Coleman)說：「我們身上的各種裝置，都有其弱點；有錢的民間家族需要像國家一樣思考，確定自己是否成為別人的目標。」

例如銀行資料、個人身分資料，甚至是就醫資訊與旅遊行程，都可能洩露當事人的任何資訊；而且有錢人的朋友圈或身邊人很容易取得富豪的任何資料，並且有意或無意外洩。

貝佐斯
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