貝佐斯效應／NBC分析：新聞自由不代表有勒索權利

2019-02-09 14:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合8日電



貝佐斯8日發表了一篇博客文章，指責國家問詢報的母公司美國媒體公司(AMI)試圖以裸照要脅他停止調查；雖然外界也有他到底是新聞誠信的擁護者，還是因為防止尷尬的自拍照外傳而採取損害管控的質疑，但此事件也凸顯了不能以新聞自由做為使用脅迫手段的保護傘。

國家廣播公司新聞網(NBC News)分析，美國崇尚言論與新聞自由，但也有其上限；並不代表媒體有勒索的權利；不能因為強調言論及新聞自由的權利，就無所不用其極。

貝佐斯擁有的「華盛頓郵報」，也報導了這份小報如何收集他與一名女子之間的簡訊及照片；貝佐斯表示，他收到美國媒體公司的電子郵件，聲稱如果他公開宣布亞馬遜沒有入何政治動機，就不會公布令人尷尬的照片。

這起事件使外界想到前職業摔角選手霍根 (Hulk Hogan) 與友人之妻性愛影帶流出，遭現已破產倒閉的Gawker Media承諾保密卻又曝光一事。

NBC分析，勒索本身就是一種犯罪，當一方強迫或通過威脅，表示將會揭露秘密或聲稱會向其他人透露秘密，無論是真是假，都會損及受害者，這就已經是勒索行為。

目前一些州及聯邦的法規有可能與憲法第一修正案發生衝突；然而美國媒體公司的作為完全無法獲得第一修正案的保護，因為社會道德的利益高於一切；也正是因為如此，有些言論發表人可能會因其內容而入罪，例如暴力或淫穢威脅。

因此美國媒體公司不能聲稱有任何新聞特權；該公司或許認為貝佐斯的新聞是屬於有價值的事件，然而卻不能聲稱這是一個合法的新聞處理方式。