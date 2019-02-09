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貝佐斯「善後」 找上美國頭號安全專家

2019-02-09 14:54世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

貝佐斯公開貼文，指控八卦周刊「國家詢問報」企圖以曝光婚外情照片勒索他，並公開雙方...
貝佐斯公開貼文，指控八卦周刊「國家詢問報」企圖以曝光婚外情照片勒索他，並公開雙方電子郵件內容。 法新社
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好萊塢明星尋求保護時，經常找德貝克 (Gavin de Becker)。創辦亞馬遜的全球首富貝佐斯也是如此；貝佐斯雇用德貝克公司調查他與情婦的私密往來信息和照片，是如何落入花邊小報「國家詢問報」手裡。

40多年來，64歲的德貝克一直協助美國政府、司法部門、數以千計各界名人和無數讀者瞭解，如何在危機四伏的世界防止威脅和保持安全；伊麗莎白泰勒(Elizabeth Taylor)和理察波頓(Richard Burton)、雪兒(Cher)、瑪丹娜(Madonna)、芭芭拉史翠珊(Barbara Streisand)和約翰屈伏塔(John Travolta)等影藝界名人都是他的客戶。

除了當保鏢和進行調查，他在洛杉磯國際機場也有專供會員使用的航站「私人套房」；這座位於機場偏僻角落的私有豪華航站，提供「國家元首級」的私人套房、安全檢查、處理行李和登機服務，而且不必怕狗仔隊騷擾；不過，會員年費高達4500元。

德貝克自稱被廣泛視為保護公眾人物的美國頭號專家，他也出過號稱能夠「保全你的生命」的暢銷書「求生之書：恐懼年代如何確保安全」 (The Gift of Fear)。

他自己的童年充滿他現在協助其他人免於遭受的暴力和恐懼；染有海洛因毒癮的母親經常毆打他和姐妹，並開槍打傷他的繼父；母親在他16歲時自殺。

他上比佛利山高中時，與後來主演「星際大戰」的嘉莉費雪(Carrie Fisher)成為好友；這段期間他成為伊麗莎白泰勒的助理，體會名人面對的種種危險，並在1978年創辦安全公司。

他曾在職業美足明星O.J.辛普森被控殺人案擔任檢方顧問；協助前總統雷根的維安作業；電視明星比爾柯斯比的兒子1977年遇害後，他曾協助柯斯比夫婦應付他們接到的威脅信；「披頭」合唱團吉他手喬治哈里遜2001年在洛杉磯因癌症病危時，由他的公司維護隱私。

德貝克也協助發展電腦系統，用以評估當事人面對的威脅程度，並經常上電視討論家庭暴力。他收集了客戶收到的幾十萬封威脅信函，存放在洛杉磯一座沒有窗戶的倉庫裡。

貝佐斯對他讚譽有加，表示他認識德貝克20年，是他所知最聰明能幹的領導人之一。擁有1000多億元身價的貝佐斯也表明錢不成問題，只要德貝克需要，要多少預算都可以。

貝佐斯
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