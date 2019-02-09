華為風險是美國務卿下周出訪中歐重點

2019-02-09 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）下周訪問匈牙利、斯洛伐克和波蘭時，將對中國電信設備大廠華為技術公司在中歐不斷增長的勢力表達關切。

路透報導，龐培歐將是20年來首次訪問斯洛伐克的美國國務卿；上一位訪問匈牙利的美國國務卿是希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），那已是2011年的事。

一名美國政府高階官員表示，在匈牙利和斯洛伐克，龐培歐將討論如何加強與兩國的安全關係，包括在國防合作上達成協議。

該官員說，「在匈牙利，國務卿將特別關注中國在中歐扮演的角色，並表達我們對華為在中歐勢力與日俱增的關切」。

此外，國務卿將「敦促地區領袖留意亞太國家的警告，這些國家因和中國過從甚密而陷入困境」。

龐培歐將於2月12日至14日前往華沙，進行正式會談並參加美國中東會議。美國試圖建立一個反對伊朗聯盟，並制定以色列和巴勒斯坦之間的和平計畫。

華為公司計畫在匈牙利建立一個歐洲物流中心，並於今年提高在該國的產能。華為還提出在波蘭建立一個網路安全中心，上月華為一名中國雇員和一名前波蘭安全官員因間諜罪在波蘭被捕。

前述美國高階官員表示，美國尤其擔憂華為在東歐和中歐小國的影響力。

他表示，中國看到近期有共產主義歷史、存在腐敗問題的相對小型國家，可輕易讓他們在關鍵部門進行國家滲透，然後擁有在歐盟範圍內運作的跳板。

政治新聞網站Politico於7日報導，美國總統川普很可能在25日「世界移動通信大會」開幕之前簽署一項行政命令，禁止美國無線通訊網路使用中國設備。

另外，英國太陽報（The Sun ）8日報導，英國修訂脫歐後規範外國投資的新法律時，將阻擋中國科技大廠華為參與英國敏感的科技方案。

許多人擔心英國推出5G行動網路時讓華為取得有利地位，將讓中國暗中監視英國私人生活和駭入英國企業。