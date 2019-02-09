親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

華為風險是美國務卿下周出訪中歐重點

2019-02-09 11:20聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）下周訪問匈牙利、斯洛伐克和波蘭時，將對中國電信設備大廠華為技術公司在中歐不斷增長的勢力表達關切。

路透報導，龐培歐將是20年來首次訪問斯洛伐克的美國國務卿；上一位訪問匈牙利的美國國務卿是希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），那已是2011年的事。

一名美國政府高階官員表示，在匈牙利和斯洛伐克，龐培歐將討論如何加強與兩國的安全關係，包括在國防合作上達成協議。

該官員說，「在匈牙利，國務卿將特別關注中國在中歐扮演的角色，並表達我們對華為在中歐勢力與日俱增的關切」。

此外，國務卿將「敦促地區領袖留意亞太國家的警告，這些國家因和中國過從甚密而陷入困境」。

龐培歐將於2月12日至14日前往華沙，進行正式會談並參加美國中東會議。美國試圖建立一個反對伊朗聯盟，並制定以色列和巴勒斯坦之間的和平計畫。

華為公司計畫在匈牙利建立一個歐洲物流中心，並於今年提高在該國的產能。華為還提出在波蘭建立一個網路安全中心，上月華為一名中國雇員和一名前波蘭安全官員因間諜罪在波蘭被捕。

前述美國高階官員表示，美國尤其擔憂華為在東歐和中歐小國的影響力。

他表示，中國看到近期有共產主義歷史、存在腐敗問題的相對小型國家，可輕易讓他們在關鍵部門進行國家滲透，然後擁有在歐盟範圍內運作的跳板。

政治新聞網站Politico於7日報導，美國總統川普很可能在25日「世界移動通信大會」開幕之前簽署一項行政命令，禁止美國無線通訊網路使用中國設備。

另外，英國太陽報（The Sun ）8日報導，英國修訂脫歐後規範外國投資的新法律時，將阻擋中國科技大廠華為參與英國敏感的科技方案。

許多人擔心英國推出5G行動網路時讓華為取得有利地位，將讓中國暗中監視英國私人生活和駭入英國企業。

報導指出，英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）和國防大臣威廉森（Gavin Williamson）等人，都對華為影響可及範圍深感關切。

美國國務卿龐培歐下周訪問歐洲期間，將對中國華為在匈牙利及其鄰國的影響力表示關切。...
美國國務卿龐培歐下周訪問歐洲期間，將對中國華為在匈牙利及其鄰國的影響力表示關切。美聯社
分享

英國匈牙利波蘭歐盟華為
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

英媒：新法律將阻擋華為參與敏感科技方案

2019-02-09 09:24

WTO裁定 南韓可因美國未解除洗衣機關稅施以制裁

2019-02-09 08:42

美元Libor跌幅 十年最大

2019-02-08 23:00

全球新春行情 提防五利空

2019-02-08 23:00

美提案反制OPEC 恐打擊油價

2019-02-08 22:57

鐵礦砂飆漲 創四年新高

2019-02-08 22:56

美BB&T買太陽信託銀行 11年來金融業最大合併案

2019-02-08 22:56

推特財測不佳 股價洩氣

2019-02-08 22:55

Airbnb布局運輸服務

2019-02-08 22:55

貝佐斯指控親川普媒體勒索 白宮未回應

2019-02-08 22:55

金獎導演伍迪艾倫告亞馬遜違約

2019-02-08 22:54

婚外情爆料變調 貝佐斯控八卦雜誌「裸照勒索」

2019-02-08 22:43

華為駁斥外國指控 批中國間諜說「震驚可笑」

2019-02-08 16:54

「黑臉風暴」掃到名牌 GUCCI推出爭議毛衣 惹眾怒急道歉撤架

2019-02-08 16:05

叛逆創意走味？從PRADA到GUCCI 時尚界為何頻惹議

2019-02-08 16:04

貝佐斯裸照門：美國小報「恐嚇」世界首富的「新聞陰謀」

2019-02-08 13:58

塔塔汽車公布印度企業史上最嚴重虧損 股價崩潰30%

2019-02-08 13:54

鐵礦砂飆漲至2014年最高 巴西Vale遭強制部分停產

2019-02-08 12:53

貝佐斯摃上親川普八卦媒體 公開遭婚外情私密照勒索

2019-02-08 11:45

Sony宣布買回1,000億日圓自家股票 史上最大手筆

2019-02-08 10:35

歐洲經濟展望欠佳 日股開低

2019-02-08 08:39

全球需求成長看壞 油價下挫

2019-02-08 07:58

川普提名「反中大將」掌世銀

2019-02-08 03:11

騰訊將注資美國PTT

2019-02-08 03:11

蘋果吐悶氣 重登市值王

2019-02-08 03:08

美元後市看升

2019-02-08 03:07

鮑爾：美國經濟現況良好

2019-02-08 03:07

印度降息 開亞太第一槍

2019-02-08 03:04

進口減少 美逆差去年11月下降

2019-02-07 14:36

危機一波波 臉書公關團隊兩大將求去

2019-02-07 14:35

美中單月貿易逆差縮減 整體逆差趨勢仍擴大

2019-02-07 10:46

蘋果零售長阿倫德將離職

2019-02-07 03:39

OPEC聯俄抗美 拉抬油價

2019-02-07 03:37

經濟解析／美國經濟得分高 為何川普的政策分數超低？

2019-02-06 20:56

澳洲央行對降息表達開放態度 澳幣6日盤中重貶1.5％

2019-02-06 17:24

美官員讚台參與APEC 未置評美台FTA談判

2019-02-06 11:26

市場籠罩樂觀氣氛 美股持續上揚

2019-02-06 06:14

川普會鮑爾 未談論貨幣政策

2019-02-06 04:41

字母上季財報 美中不足

2019-02-06 04:38
看更多

熱門文章

3分鐘婚姻！登記後夫嘲一句 她怒返頭火速辦離婚

2019-02-08 13:42

與台灣處境相同 歐洲3小國不被國際承認

2019-02-08 22:12

機艙尿尿、脫衣、亂伸臭腳 空姐貼照「空中亂象」

2019-02-08 13:35

泰王姊姊參選總理 政壇震撼彈

2019-02-08 22:43

美提案反制OPEC 恐打擊油價

2019-02-08 22:57

全球新春行情 提防五利空

2019-02-08 23:00

泰愛國黨總理人選 烏汶叻公主：我已是平民

2019-02-08 21:49

美中貿易談判傳警訊 亞股隨美股挫跌

2019-02-08 13:13

美國華裔男割喉殺母「她過了好一陣才死去」

2019-02-08 12:45

巴西足球青年隊訓練中心清晨大火 已知10死

2019-02-08 22:22

婚外情爆料變調 貝佐斯控八卦雜誌「裸照勒索」

2019-02-08 22:43

政黨金主難回澳洲 黃向墨案反映澳抗中干政

2019-02-08 16:58

塔塔汽車公布印度企業史上最嚴重虧損 股價崩潰30%

2019-02-08 13:54

美元Libor跌幅 十年最大

2019-02-08 23:00

泰愛國黨提名公主參選總理 泰王指王室成員不該參政

2019-02-09 03:45

泰國王室成員參選 總理帕拉育面臨大挑戰

2019-02-08 18:54

川普：3月1日關稅大限前 不見習近平

2019-02-08 22:43

「黑臉風暴」掃到名牌 GUCCI推出爭議毛衣 惹眾怒急道歉撤架

2019-02-08 16:05

泰政壇震撼彈 烏汶叻公主及帕拉育宣布參選

2019-02-08 12:57

華為駁斥外國指控 批中國間諜說「震驚可笑」

2019-02-08 16:54

美國稅法扣抵上限 川普：願考慮修改

2019-02-08 14:24

美國巴爾的摩華人店家追匪 遭重擊昏迷

2019-02-08 13:10

加媒追貴婦奈奈行蹤 求助臉書報馬仔團

2019-02-08 16:00

鐵礦砂飆漲至2014年最高 巴西Vale遭強制部分停產

2019-02-08 12:53

維州「黑臉風暴」擴大 議會領袖也捲入 共和黨急滅火

2019-02-08 16:06

西班牙列車對撞1死95傷 恐人為疏失

2019-02-09 08:25

低價收購希特勒故居 奧地利政府判賠170萬

2019-02-08 14:46

報導貝佐斯婚外情 美檢察官調查八卦雜誌

2019-02-09 05:22

印度外交圈：歐洲國家更關注中國 因安全受威脅

2019-02-09 09:30

巴西足球隊宿舍失火10死 專家：欠缺防火文化

2019-02-09 09:14

叛逆創意走味？從PRADA到GUCCI 時尚界為何頻惹議

2019-02-08 16:04

不甩美國禁令 泰國推出華為5G測試台

2019-02-08 18:56

德情報局新總部啟用 前方假棕櫚樹引人疑竇

2019-02-09 11:01

美促歐盟 勿用華為設備

2019-02-08 23:00

川金二會確定2月27-28日 越南河內登場

2019-02-09 09:09

WTO裁定 南韓可因美國未解除洗衣機關稅施以制裁

2019-02-09 08:42

嚇壞！將山獅誤認為狗 美國女子徒手抓獅救愛犬

2019-02-09 12:00

南韓民調：文在寅施政支持率49.3%

2019-02-08 18:15

限加令？加拿大芥花籽對華出口遭拖延

2019-02-08 16:41

美拉攏封殺華為 法參議院唱反調

2019-02-08 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top