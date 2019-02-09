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漢諾威電腦展停辦 亞洲將成展覽重心

2019-02-09 09:15中央社 台北9日電

德國漢諾威電腦展（CEBIT）參觀人數逐年下滑，主辦單位轉型失敗後宣布停辦。台灣廠商雖直呼可惜，但也認為科技業展覽重心將移往亞洲，未來展覽將以消費性電子為主軸。

漢諾威電腦展早期是許多台灣廠商的跳板，有好幾年都是台灣排名海外最大參展國，例如在2002年全盛時期，台灣就有564家廠商參展、在當年度排名第1，占國外參展廠商的18%，美國532家排名第2，第3名是英國354家。

電腦品牌廠宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠接受中央社記者採訪表示，漢諾威電腦展歷史悠久，停辦了，確實很可惜，所幸仍有其他科技電腦展，例如每年1月舉行的美國消費性電子展（CES）、每年6月的台北國際電腦展（Computex）等，中國也在每年6、7月舉辦亞洲消費性電子展（CES Asia）。

侯知遠認為，目前所有新技術的商品化都以亞洲為主，因此各種以技術為主的會展，勢必以亞洲為重心，同時以IT（資訊科技）為訴求的展覽規模也可能縮水，將以消費性電子為主軸。

1986年首度舉辦的漢諾威電腦展曾經是全球最大電腦展，1990年代到2000年前後，一直是全球資通訊產業榮枯的指標，參展廠商推出革命性產品，例如1995年的Windows 95作業系統，以及1999年的MP3播放器和200萬畫素數位相機。

2001年漢諾威電腦展達到最高峰，參觀人數突破80萬人，接下來幾年，盛況依舊，也是台商進入歐洲、非洲和中東市場的重要管道，對於台灣相關產業具有難以取代的地位。

近幾年消費性電子展風起雲湧，漢諾威電腦展轉為針對專業人士的商展，去年，漢諾威電腦展嘗試結合音樂會，規畫以科技嘉年華會型態展出，展期首度從3月改到6月，雖然吸引許多年輕人到訪，參展廠商的生意卻不見起色，真正走進展場的人數不到8萬人，只好被迫熄燈。

非洲台商
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