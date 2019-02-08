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華為駁斥外國指控 批中國間諜說「震驚可笑」

2019-02-08 16:54聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中國大陸科技巨商華為昨晚在布魯塞爾舉行春節慶祝活動，駐歐盟機構首席代表劉康（Abraham Liu）致詞時公開駁斥部分西方國家對華為的指責。他表示，華為近來一直受到一些國家和政客的攻擊。對於這些沒有根據的指控，華為感到震驚，有時甚至感到可笑。

劉康進一步指出，把華為公司排除在市場之外並不意味著網路安全了。「例如，美國的網路是不是因為不使用華為設備就是最安全的網路呢？並不是。」

華為遭到以美國為首的西方世界抵制。美國多名官員前往歐洲各地加緊拉攏封殺華為，警告允許華為公司幫助建設5G網路的安全風險。美方官員表示正在與歐盟以及比利時、法國德國的官員會晤，另有官員將前往西班牙和其他國家，以強調美國的擔憂。

劉康演說時表示：「最近華為被一些國家和政客不斷攻擊，我們感到震驚，有時甚至對於這些毫無根據和不合理的指控感到可笑。」他強調華為過往業務紀錄非常好，並已獲得德國電信公司（Deutsche Telekom）、英國電信公司（British Telecom）和法國Orange集團等歐洲大型電信公司認可。

劉康強調：「網路安全應當是一個技術問題，而不是意識形態問題。技術問題總能通過正確的方法解決，而意識形態問題則不一樣。」一些西方國家和媒體一直對華為公司的所有權性質和公司治理多有臆測。而華為是百分之百由員工股的民營企業，公司從未損害任何客戶或國家的利益。

劉康透露，華為啟動專門提升軟件工程能力的項目，未來5年將在該項目上投入20億美元。他又宣布華為3月將在布魯塞爾設立一個「網絡安全中心」。這個中心將顯示華為是「解決方法的一部分，不是問題的一部分。」

目前華為在歐洲有逾1.2萬名員工，其中70%以上來自當地。2018年，華為在歐洲採購的商品和服務價值超過63億美元。

事實上，西方多國在美國帶頭下先後禁止華為參與國內5G網絡鋪設，路透社周二（5日）引述美國國務院一名官員表示，華府正積極遊說盟友，不要為發展5G網絡而購買華為的設備，其中歐盟是美國首要的遊說對象。

不過，德國「商報」日前引述專家表示，禁用華為產品將付出代價，因為就5G設備品質方面，華為領先對手6個月到1年，而芬蘭的諾基亞（Nokia）據說落後程度更嚴重。根據彭博日前取得德國電信的內部文件，德國電信警告倘若禁用華為5G設備，歐洲將落後中國和美國達2年。

對於美國要求歐洲各國圍堵華為，中共外交部發言人耿爽此前在記者會時表示，事實勝於雄辯，各方的眼睛是雪亮的。中方敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，為中美企業相互投資、正常合作提供公平良好環境，多做有利於中美互信與合作的事。

華為遭到以美國為首的西方世界抵制。美聯社
華為遭到以美國為首的西方世界抵制。美聯社
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