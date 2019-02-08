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「黑臉風暴」掃到名牌 GUCCI推出爭議毛衣 惹眾怒急道歉撤架

2019-02-08 16:05世界日報 編譯劉煥彥／綜合7日電

義大利名牌GUCCI推出的一款冬季套頭毛衣，由於造型類似「黑人臉」，目前又是美國的非洲裔歷史月，因而在社群媒體上引發軒然大波，迫使GUCCI將該款毛衣從官網上移除，並發表聲明道歉。

有線電視新聞網(CNN)與「今日美國報」報導，GUCCI於6日晚間發推文說，「對於該款頭套式面罩(balaclava)羊毛針織套衫冒犯到大家，GUCCI深表歉意」。

GUCCI臨時停賣的這款黑色套頭毛衣，可以包住整個脖子與眼睛以下的臉部，並在嘴巴位置開個洞，開口周邊劃個紅色的大圓形。根據產品說明，這款毛衣造型是受到老式滑雪面罩的啟發，售價890元。

該公司6日在聲明中說：「我們證實，該產品已立即從本公司線上商店及實體店面下架，我們全心致力於提升整個組織的多元化，並將把這次事件轉變為GUCCI團隊的重大學習時刻。」

這款毛衣在社群媒體上備受批評，許多推特用戶認為其造型類似黑人臉，而且表現出的情緒從惱怒到憤慨都有。

儘管GUCCI已將把這款毛衣下架，但在部分零售業線上商店依然可以看到這款產品的照片及說明。

美聯社則報導，GUCCI這款毛衣引起的爭議，不僅是歐洲時裝業對於文化或種族敏感度不足的最新案例，也進一步證明義大利對於種族歧視的紀錄不佳，從服飾業、足球界到政治圈都是。

種族歧視在義大利非常嚴重，不僅黑人球員在足球比賽時經常被嘲笑，義國首位黑人內閣部長也一再被平民百姓與民選官員羞辱。

舉例來說，向來反移民的義大利聯盟黨一位參議員Roberto Calderoli，由於稱呼剛果裔的義大利前任社會融合部部長Cecile Kyenge為「大猩猩」，今年1月被北部大城貝加莫(Bergamo)法院定罪，罪名是誹謗及加重種族仇恨。

非裔歷史月出「黑人臉」毛衣引眾怒，Gucci道歉。 美聯社
非裔歷史月出「黑人臉」毛衣引眾怒，Gucci道歉。 美聯社
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