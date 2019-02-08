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叛逆創意走味？從PRADA到GUCCI 時尚界為何頻惹議

2019-02-08 16:04世界日報 記者胡玉立／綜合報導

從Gucci到Prada，時裝界一直難甩種族歧視形象。 美聯社
從Gucci到Prada，時裝界一直難甩種族歧視形象。 美聯社
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時尚精品為吸引高端消費者往往強調擺脫舊傳統、創造吸睛的新訊息；但部分全球頂尖品牌從GUCCI到PRADA，近來相繼因設計夾帶種族歧視意涵，引發非議。值得一問的是：「為何這些著重細節的時尚品牌，會弄錯如此重要的社會暗示？」

GUCCI正為「黑人臉」毛衣道歉、撤回爭議服裝，忙著滅火；PRADA也曾在12月推出可聯想到「黑臉」 的猴子包遭人痛罵。

Dolce＆Gabbana設計師11月在社群網站聊天發表辱華言論，更引發軒然大波，原訂在上海舉辦的超級大秀突遭腰斬，D&G痛失占全球奢侈品銷售額30％的中國市場。

華威商學院（Warwick Business School）行銷學教授王慶（Qing Wang，音譯）表示，奢侈品牌常以創意前瞻為名，推出挑釁意味濃厚的廣告，突破社會文化界限；但 「最近發生的一連串爭議事件，顯示時代已逝，奢侈品牌失去了與公眾情緒的聯繫；曾被視為『創造力』的東西現在不僅『走味』 ，甚至是『種族歧視』。」

王慶還提到了其他挑釁刻板印象的失敗時尚案例，如2016年D&G春夏系列「奴隸涼鞋」、最近被譏為「亞洲恐怖片」的BURBERRY中國新年活動等。

這些事件都引發社群媒體反彈，但相關品牌會受何種影響？未來能否更具敏感度？仍需長時間觀察。

義大利社會學家索里斯（Michele Sorice）表示，義大利時裝對黑臉的召喚，無疑是「自信和無知的結合」，顯示義大利社會仍未意識到某些詞語和圖像中的種族指控，「我想他們並不認為自己是種族主義者，主要是很多人根本不知道黑臉有種族主義意涵；這是文化問題。」

不過，米蘭博科尼大學（Bocconi University）市場行銷學教授保羅·西羅（Paolo Cillo）認為，只要GUCCI迅速採取行動，應可平息爭議。他說，「我不會逕將時尚『污名化』。如果將時尚界和電影、繪畫或音樂等藝術相比，文化界的藝術家做了更多令人髮指的事。」

紐約佩斯大學（Pace University）行銷學教授奇亞哥瑞斯（Larry Chiagouris）則說，「證據清楚表明，時尚界需要迎頭趕上。」

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