蘋果吐悶氣 重登市值王

2019-02-08 03:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠 ／綜合外電



分享 facebook 蘋果公司6日收盤市值超越亞馬遜和微軟，再度奪回去年12月便失去至今的全球市值最高上市企業寶座，且來自供應商的跡象顯示，iPhone銷售減緩最糟的時刻可能已經過去。

蘋果股價6日收盤小漲0.03%至174.24美元，市值增至8,215.9億美元。微軟股價則跌1.11%，市值降至8,134.8億美元，排名第二，亞馬遜股價也跌1.12%、市值約8,057億美元，從6日的市值王淪為第三名。Google母公司字母（Alphabet）的市值約為7,781億美元。

蘋果市值曾在去年10月觸及1.1兆美元市值歷史巔峰，之後一路下滑，去年12月被亞馬遜和微軟超前。1月3日以iPhone銷售趨緩為由下修營收預測、震撼市場後，市值更曾滑落至6,750億美元的近期低點。

不過，蘋果股價在1月29日發布上季財報之後展開絕地大反攻、勁揚13%，反映投資人認為這檔股票先前被超賣而逢低買進。亞馬遜和微軟的股價則在發布最近一季財報之後下滑，例如亞馬遜過去一周下挫約5%。

從蘋果供應鏈廠商的最近一季財報來看，iPhone銷售減緩最糟的時刻可能已經過去。手機射頻晶片業者Skyworks Solutions股價6日收盤大漲12%，為一年來最大漲幅，管理階層表示本季營收預估約為8.1億美元、符合分析師預測，顯示蘋果並未二度砍單。其他利多因素還包括Skyworks將額外買回20億美元庫藏股，下半年有望因5G設備需求增溫而受益。

Skyworks和另一家供應廠Qorvo在去年第4季的股價皆大跌逾20%，原因是當時兩者發布的營收預測令市場大失所望，沒多久蘋果執行長庫克便在1月警告iPhone銷售趨緩。Qovro將於7日盤後發布本季財測，只要和Skyworks一樣符合市場預期，投資人也將大為雀躍。

此外，晶片業者微晶（Microchip）執行長桑吉6日預測，該公司遭遇的景氣循環谷底將在本季結束，強化晶片業景氣將在下半年好轉的市場預期，讓多頭人士大為振奮，帶動費城半導體指數6日收盤大漲2.6%，科技股大盤那斯達克綜合指數從去年12月谷底迄今也已回升近20%，即將脫離「空頭市場」。