美元後市看升

2019-02-08 03:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



全球經濟成長趨緩促使各國央行暫時擱置緊縮計畫，可能導致美元對其他貨幣走升，進而顛覆華爾街原本預期美元可能走軟的看法。

就算美國聯準會（Fed）表明將對升息保持耐心，在全球「鴿派」勢力漸占上風之際，外匯交易員仍認為美元將堅守陣地，從上周Fed轉變立場以來，美元已升值0.5%，升幅居G10貨幣之冠。

安本標準投資管理公司經理人亞席指出，美國是「差中最優」，歐元區經濟的基本健全度都疲弱得多。

華爾街長久以來會預測今年美元將貶值，但今年以來經濟利空頻傳，導致主要貨幣也相繼貶值。