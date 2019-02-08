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印度降息 開亞太第一槍

2019-02-08 03:04經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

印度央行總裁達斯 美聯社
印度央行總裁達斯 美聯社
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印度央行7日意外降息1碼，開出亞太地區國家央行降息第一槍。觀察家認為，亞太各國在國內成長趨緩、通膨溫和、美國聯準會（Fed）立場轉鴿之際，原本走在升息軌道上的央行，如今紛紛捨棄鷹派立場，「鴿」聲嘹亮。

印度央行7日決議調降基準的附賣回利率1碼至6.25%，政策立場也從去年10月起採行的「校準型緊縮」，轉為「中性」。分析師事前雖預估央行會改變立場，但沒料到會降息。

印度央行新總裁達斯在上任首場會議後說：「整體通膨率預料會維持或低於4%目標水準，為（降息）決策留下空間。」分析師指出，印度央行未來不再只關注通膨，將努力在成長和通膨之間取得平衡。印度去年12月通膨率降到18個月來最低的2.2%，而央行的中期目標為4%。

亞太地區新興國家央行去年多傾向緊縮，但由於近來全球經濟風險增加、美國聯準會（Fed）暗示暫緩升息，加上國內成長與通膨都明顯趨緩，這些央行的立場也跟著轉向，菲律賓央行7日按兵不動，但也調降通膨預估。去年12月升息的泰國央行於6日決議利率不變。

牛津經濟學公司印度和東南亞經濟部門主管基薛爾說：「Fed改變立場，加上需求趨緩的跡象日增，驅動亞洲國家貨幣政策的因素已經徹底改變。」7日公布的數據顯示，印度1月服務業採購經理人指數（PMI）由53.2降至52.2，新加坡PMI也從52.7降到50.1，勉強維持在象徵景氣榮枯分界的50之上。

已開發國家也改弦更張，在經濟成長降溫的壓力下，澳洲央行總裁洛威6日一改長期傾向緊縮的立場，對未來可能降息表達開放態度。市場開始修正對澳洲的利率預測，瑞銀預估2020年上半年之前利率水準可能從目前的1.5%降到1%。

紐西蘭7日公布，去年第4季失業率攀升到4.3%，從原本的10年低點彈升，反映就業市場低迷，且可能不再造成通膨上升壓力，這使市場對央行降息的預期升高，紐元兌美元盤中貶值0.4%。紐西蘭利率自2016年11月來一直維持在1.75%歷史低谷，央行預定13日召開決策會議。

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