騰訊傳將重金入股美國熱門論壇Reddit

2019-02-07 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



TechCrunch引述多個不具名消息來源報導，美國人氣網路論壇Reddit將募集多達3億美元資金，第一筆1.5億美元的金主為中國網路龍頭騰訊。

根據報導，Reddit正在籌劃的D輪融資額度為1.5億至3億美元，據傳將由騰訊領投，交易前Reddit的估值為27億美元，完成後市值可能突破30億美元。Reddit目前每月活躍用戶數3.3億人次，在美國本土流量僅次於Google、YouTube、Facebook及Amazon。

報導指出，騰訊是全球最大遊戲公司，在中國加強審查遊戲產業、競爭對手今日頭條迅速擴張下，決定投資Reddit，讓業務發展更多元化。

但Reddit在中國經常被封鎖，Gizmodo報導，Reddit是一家以言論為產品的矽谷公司，而騰訊卻是為中國打造網路審查機制「防火長城」的主要建構者之一，騰訊入股後在Reddit扮演什麼角色、帶來什麼影響，令人好奇。

防火長城並非由中國當局建構，而是全中國的科技業聯手打造而成。可以說騰訊重新塑造了防火長城，投入鉅額成本的同時，也從中獲得龐大利益。騰訊這般大企業和政府之間存在著一種不能明說卻緊密的關係，讓人對騰訊積極於海外投資、以及Reddit的未來打上問號。

騰訊也持有熱門社群軟體Snapchat母公司Snap約12%股權，以及即時通訊軟體Discord的股權，兩個軟體在中國也都被封鎖。

Reddit上回在2017年7月募資2億美元，市值為18億美元，當時控股權掌握在出版業者康泰納仕（Conde Nast）手中。