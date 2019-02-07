軟銀宣布6,000億日圓庫藏股 股價應聲飆漲17%

2019-02-07 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



日本軟體銀行（Softbank）發布強勁的上季營收後，執行長孫正義（Masayoshi Son）宣布一項大規模的庫藏股計畫，激勵軟銀股價7日飆漲17.73%。

財經新聞網站CNBC報導，軟銀表示，未來11個月將買回1.12億股、價值共6,000億日圓（約54.6億美元）的股票， 約占不計庫藏股後該公司在外流通股票的10.3%。軟銀5日公布，本年度第1季淨利激增逾50%，營業利益躍增24%。

軟銀實施庫藏股的資金來自軟銀旗下電信公司去年12月掛牌上市時所得的收益。軟銀集團去年讓日本電信子公司約三分之一的股票上市，籌得2.35兆日元。

路透報導，孫正義指出，這是軟銀史上最大規模的庫藏股計畫，起因是孫正義認為軟銀的股價長期遭低估。

Soochow CSSD資本市場公司日本證券部門主管傑克森（Andrew Jackson）表示：「此舉（軟銀實施庫藏股）絕對會推升股價，至少未來幾個月會如此。若回顧軟銀在2016年實施的5,000億日圓庫藏股計畫，當時股價在接下來一年翻漲一倍，但是此舉能否在未來釋放股票真正的價值，還很難說。」

傑克森認為，孫正義可能試圖藉由大規模的庫藏股，彌補軟銀電信子公司的定價失誤空間，他指出軟銀電信子公司的上市「定價過高」。

晨星（Morningstar）分析師貝克（Dan Baker）指出，軟銀股價7日之所以大漲，除了大規模回購股票，還有其他原因，「其中之一是軟銀財報是以凸顯分類加總估值法（SOTP）的方式呈現，而非討論各業務的業績」。