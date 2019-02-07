印度央行意外降息1碼 改變政策立場

2019-02-07 14:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



印度央行7日意外調降基準利率，並放棄鷹派立場，政策立場轉為中性，因通膨放緩讓央行決策官員擁有刺激經濟成長的空間。

印度央行決議調降附賣回利率1碼至6.25%，相較下，彭博資訊訪調的多數經濟學家都預估會按兵不動。

央行貨幣政策委員會也一致同益，把政策立場從去年10月採取的「校正緊縮」改為中性。