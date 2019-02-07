進口減少 美逆差去年11月下降

2019-02-07 14:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合6日電



由於中國和另外幾個國家出口美國的貨品減少，美國的去年11月的貿易逆差在連續五個月增長後首次下降。

財經網站CNBC在6日報導，加強進出口平衡是川普政府的主要目標，並已於去年開始加徵不同關稅，藉以縮小逆差。

政府6日公布的最新數字顯示，去年11月的逆差已收窄，從10月的557億元降至493億元，下降了11.5%；而道瓊的經濟學家調查曾期待有543億元赤字，收窄幅度超過預期值。

逆差下降主要是由進口下降2.9%至2592億元所帶動，而出口小幅下降0.6%至2099億元。

整體來說，今年迄今的商品和服務赤字增加了519億元，比2017年同期增長10.4%；出口增加7.3%至1571億元，而進口卻增加了7.9%至2089億元。

在更廣泛的層面上，貿易逆差下降將推動第四季國內生產總值增長2.5%。

CNBC報導，由於中美貿易談判在3月2日新一輪關稅實施的限期前一直在談，尚無結果，因此美中之間的貿易緊張關係未來會如何演變，以及產生何種影響，仍待觀察。

三菱日聯金融集團(MUFG)首席金融經濟學家魯普基(Chris Rupkey)說：「美國與世界的貿易戰最終使全球貿易開始放緩，只有時間才可證明，長遠來說這對經濟是否有利。」

美國對中國的逆差去年11月下降至354億元，減少了28億元；財政部長米努勤(Steven Mnuchin)6日說，貿易談判成效良好。