OPEC聯俄抗美 拉抬油價

2019-02-07 03:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 廖玉玲 ／綜合外電



石油輸出國組織（OPEC）官員透露，沙烏地阿拉伯和波灣盟國計劃與以俄羅斯為首的十國團體正式結盟，試圖共同管理全球石油市場，並拉抬國際油價。此舉不僅將改變OPEC，也將對國際油市造成重大影響。

OPEC和俄國率領的集團近年來關係日趨緊密，其中最具代表性的合作，便是去年同意聯手減產。

華爾街日報（WSJ）報導，OPEC的最新提議便是將這種合作關係正式化，著眼點就是讓國際油價從目前的每桶60美元上揚。雙方預定18日當周在維也納開會討論，希望4月達成最終協議。根據計畫草案，此聯盟的合作關係將持續三年，但無法律約束力。

但這個聯盟意圖拉抬油價的目標，勢必會踩到美國總統川普的紅線，尤其他一心想拚2020年總統大選連任成功，絕對不樂見油價在這個時候上漲，觸怒選民。不過油價若真上漲，也能嘉惠美國日益興盛的石油產業。

報導另引述消息來源指出，伊朗、伊拉克和非洲的奈及利亞與安哥拉等其他產油國，卻不希望與俄國率領的集團關係更緊密，主要是擔心新團體最終將被沙、俄兩大石油出口國把持。

這項合作提案是沙烏地阿拉伯和阿聯更早之前所提計畫的折衷版；沙國原本規劃創建一個全新組織，讓俄羅斯正式加入，且OPEC現行各國投票權一律平等的體制將走入歷史，讓沙、俄兩國大權在握，但在OPEC內部自然引起很大反彈，WSJ報導，在去年12月的會議中，沙國能源部長法利赫已宣布放棄此案。

俄羅斯的反應也值得觀察。俄羅斯能源部長諾瓦克當時收到沙國的提案後，據傳便告知OPEC這不是他能決定的事情，要交由外交部長和克里姆林宮研究。到了12月底，莫斯科正式婉拒沙國的計畫。

美國前總統小布希的能源顧問麥納利認為，俄國也在評估與美國加深對立的風險，因這可能讓俄國失去更多美國企業夥伴與資金。