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經濟解析／美國經濟得分高 為何川普的政策分數超低？

2019-02-06 20:56經濟日報 記者任中原╱即時報導

雖然學者為美國的經濟評價為A-，但對川普多項政策評價卻超低，甚至認為川普的政策具...
雖然學者為美國的經濟評價為A-，但對川普多項政策評價卻超低，甚至認為川普的政策具有毀滅性。 美聯社
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美國總統川普5日在國情咨文中宣揚美國經濟良好，他說得沒錯。失業低，通膨低，經濟持續成長。密西根大學經濟學兼公共政策教授沃爾菲斯（Justin Wolfers）表示，他為美國經濟打的分數是A-；如果經濟利得能分配得更平均，分數還能更高。

但川普主控的是經濟政策，而非經濟本身，因此在評分時還需評估他真正的政策。依據芝加哥大學對約50位著名經濟學者所做的調查顯示，學者們幾乎一致認為川普的政策具有毀滅性；因此儘管美國經濟得分堅實，但許多學者都對他履行總統職務深感不安。

1.貿易政策得分：F

川普的保護主義措施，與普世的經濟智慧背道而馳，而且他開徵鋼鋁國安關稅更傷害美國製造業的競爭力。沒有一位受訪的經濟學者認為這些關稅施將「改善美國人的福祉」，且大家都表示全球性供應鏈已使關稅措施將付出比以往更高的代價。

美國對中國發動貿易戰，中國立即報復。川普並威脅將顛覆北美自由貿易區協定（NAFTA），也造成非必要的不確定性，而市場經濟學者相信新成立的「美墨加（USMCA）協定」不會比舊協定好到哪裡去，何況國會是否同意新協定還不清楚。

當川普自封為「關稅人（Tariff Man）」後，美股立即重挫；連白宮經濟顧問委員會的分析也指出，關稅將削弱經濟成長；川普宣揚平衡貿易，但他的政策卻使美國貿易逆差激增到10年來新高。

2.財政政策得分：D-

財政政策的邏輯非常直白：好年頭時政府應減少支出，如此才有能力在壞年頭時擴大支出及減稅，以支持經濟渡過難關。依照這項邏輯來評分，川普的財政政策嚴重失敗。他在經濟最不需要刺激時，實施1.5兆美元的減稅政策，結果將使預算赤字飆高，政府負債激增，在下次景氣下滑時政府很難再靠財政政策來激勵成長。

川普可能會強調減稅並非為了提供短期的刺激力道，而是為了促進長期經濟成長。然而大部分經濟學者們表示將無法達到「未來10年持續大幅成長」的目標。只有一位持異議，表示減稅將促進成長，但也表示「整個租稅計畫在利益分配上是否公平則是另一回事」。

麻省理工學院（MIT）經濟學者阿齊默魯指出，問題在於儘管「簡化稅法可能有利」，但效果非常可能被「高累退性所抵消」。最新數據也顯示減稅所預期的投資效應並未實現。再者，川普備受經濟學者支持的基礎建設主張，迄今仍未走出冷宮。

3.貨幣政策得分：C

總統在貨幣政策上的任務非常簡單，就是為聯準會（Fed）選對人，然後就放手別管。川普只做對了一半，就是任命鮑爾出任主席。受訪學者中，43%給鮑爾打A，51%打B，其餘6%打C。川普提名的其他理事也都屬於主流派，為決策團隊建立堅強的卡司。

但川普卻一再干擾Fed的工作。大部分工業國家都讓貨幣政策能夠獨立，不受政治壓力，但川普卻批評鮑爾不制定低利率政策，甚至一度外傳他想讓鮑爾走路。川普這是自取其敗，因為他的言行反而使鮑爾更難落實低利率。

既然川普的經濟政策如此之糟，為何經濟卻表現良好？可能是運氣好大過判斷好。川普的好運，在於他繼承了2010年來經濟穩定改善的勢頭。即使川普本人對此一勢頭並無貢獻，但他至少沒有使經濟嚴重脫軌。解釋之一，是總統對經濟其實沒有多大影響。

更令人擔憂的解釋，則是川普經濟政策的負效應將在未來顯現。政府政策流程混亂已經造成諸多不確定性，且可能嚇跑投資者。此外，川普在財源無著之際大幅減稅，也使下一代須為負債埋單。傷害Fed的獨立性，可能使Fed未來難以對抗通膨。

影響還不止於此。川普鬆綁金融法規，雖對銀行業當下的營運有利，但卻可能使未來再發生金融危機的風險升高；鬆綁環保法規，雖有利於部分產業，卻將加速氣候變遷；阻擋移民將削弱勞工的競爭力，且在長期間將不利於創新及成長。

當然到最後川普做的可能都對，經濟學者可能全錯。學者當然不相信會有這種情況，但川普同樣也不相信經濟學者的話。

經濟川普鮑爾
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