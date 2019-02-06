澳洲央行對降息表達開放態度 澳幣6日盤中重貶1.5％

2019-02-06 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



澳洲央行6日對未來可能降息表達開放態度，坦承經濟風險增加，這反映澳洲央行長期來傾向緊縮的立場已大幅轉變，導致澳幣匯率6日重貶逾1%。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）6日在今年首場公開談話中表示，利率可能朝雙向變動，端賴就業市場的強度與通膨而定。

洛威表示：「在去年多數時間中，依我看來下一回利率走升的可能性高於調降。不過現在看來機率相當。」洛威指出，美中貿易戰、全球民粹主義崛起、英國退出歐盟、美國政治不利因素與中國經濟降溫等因素都對是澳洲經濟展望的風險。

上述政策轉變讓一些投資人措手不及，因為澳洲央行5日才連續第30個月將官方現金利率維持在1.5%的歷史低點，而且避免釋出寬鬆訊號。最新消息也導致澳幣6日盤中重貶1.5%至1澳幣兌0.7127美元。

加拿大皇家銀行資本市場公司駐雪梨資深經濟學家王素林（Su-lin Ong，音譯）表示：「我們有些意外央行未在昨天傳達出轉向明顯中性的立場。」「儘管如此，我們認為中性立場較為合適且審慎。當前有高度的不確定性與風險，這讓澳洲央行有充分理由更具耐心。」

澳洲聯邦銀行經濟學家艾爾德（Gareth Aird）也放棄先前認為央行將緊縮政策的看法，他說：「短期內升息顯然不在選項中。我們認為直到2020年底，澳洲央行都將按兵不動，屆時若澳洲央行預估經濟成長、薪資與通膨來臨，才會是首度升息的適當時機。」