今年來第二度降價 特斯拉Model 3再少1,100美元

2019-02-06 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉（Tesla）發言人6日表示，由於「車主推薦計畫」已截止，Model 3的價格再降1,100美元。這是該車款今年來第二度降價，也讓這款號稱「大眾車款」的特斯拉電動車售價降到42,900美元。