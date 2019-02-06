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經濟解析／經濟一級棒？川普國情咨文膨風過頭了！

2019-02-06 15:22經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國總統川普在5日發表的國情咨文中，大肆誇耀他所締造的經濟成就，但彭博資訊分析，川普所說之事多與經濟數據不符，而且在強調經濟成就時完全不提一些關鍵性的客觀背景。

彭博資訊指出，首先，川普表示從2016年11月他當選以來，美國已創造了530萬個新工作機會，及60萬個製造業工作機會；但勞工部的數據顯示，2016年11月到2019年元月間製造業就業人數只增加了48.1萬人。

其次，川普並表示「薪資正以數十年來最快的速度上升」；事實上以平均時薪為準，目前薪資的升速只是不到十年來的最快速度；另外去年第4季的就業成本指數（ECI）上升2.9%，也只是2008年來的最快速度。

再者，川普確有不少可喜可賀之事，包括美國經濟正以健康的速度成長，就業成長強勁，且工資加速上升；但不少分析師預期今、明兩年減稅的效應便將減退。

川普並提到，目前經濟正以「接近剛就任時的兩倍速度」成長中，這只限於拿去年第3季經濟年增3.4%，來跟2016年第4季時的1.8%相比；對於其他成長較低的期間，卻避而不談。

川普強調的另一項成就，是「現在工作的總人數比我們歷史上任何時間都多，有1.57億人」。但自從1950年代以來，工作人數是人口總數的函數，且歷任總統時期的工作人數都增加。至於他提到更多女性參與工作，情況也是一樣；近年來女性的勞動參與率的確堅實回升，但仍遠低於1990年代末期及2000年代初期。

川普經濟薪資
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