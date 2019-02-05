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美國銀行業提高放款標準 放款需求也下降

2019-02-05 22:41經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國聯準會（Fed）對銀行業資深放款主管的每季調查顯示，去年第4季已有較多銀行採取較嚴格的放款標準，並預期貸款需求及實際金額將減弱；比率雖仍偏低，但卻在上升中。

調查報告顯示，「一些銀行預期將提高所有類型的企業放款標準，並對信用卡貸款及大額房貸採取更嚴的標準。同時銀行業預期所有種類放款的實際績效將惡化」。

銀行業提高貸款標準的方法有很多，例如提高利息升水幅度，縮小信貸額度，或對抵押品或貸款合約設定更多的要求。

大部分銀行主管都表示，第4季只對企業及消費者放款條件稍做調整，或毫無改變。

改變最多的是針對營建及土地開發貸款。第4季有有16%的銀行表示對這類貸款提高標準，比第3季時的9%明顯提高；表示放鬆貸款標準的銀行仍維持3%。

商業房地產及消費者信用卡貸款方面，提高放款標準的銀行也比放鬆標準的銀行多。

季報並指出，四分之一的銀行表示第4季放款需求減弱，只有4%的銀行表示需求增強。更多銀行表示各種住宅抵押貸款及消費者貸款的需減弱。

許多銀行預料這些趨勢將持續到2019年；約四分之一的銀行預期，他們承做的營建與土地開發放款及工商業貸款將出現違約或註銷情事。

銀行提高放款標準時最常提到的原因，包括「經濟展望較不利，或更不確定」，還有擔保品價值下降，及風險胃納縮減。

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