川普愈罵他愈發！貝佐斯如何成為川普時代最大贏家？

2019-02-05 21:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，美國總統川普上任兩年來，商界受益最大者卻是被他罵得最兇的人，也就是亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

川普一再痛批貝佐斯，甚至揚言對亞馬遜加重課稅、調高包裹郵遞費用，並以反托辣斯調查伺候，還指控貝佐斯擁有的華盛頓郵報製造「假新聞」，甚至對這位全球首富的離婚消息冷嘲熱諷。環顧美國企業界，沒人比貝佐斯被川普推特推文罵得更頻繁。

然而，自從川普當選美國總統以來，也沒人比貝佐斯賺更多錢。川普推文砲火雖猛烈，卻傷不了這家穩健經營，且乘著電子商務、網路廣告和雲端運算浪潮而業務興隆的企業。

川普勝選以來，貝佐斯已躍居世界首富，他的身價淨值截至4日止已暴增668億美元，比同時期淨值增幅世界亞軍法國精品大亨阿諾特（Bernard Arnault）增加的財富還多50%。根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯的財產價值估計達 1,354億美元，比微軟創辦人蓋茲高出三分之一。

就美國境內而言，川普時代財富膨脹次多的，是「股神」巴菲特，期間這位傳奇投資人的身家淨值添增192億美元。

川普宣誓就職以來，貝佐斯身價淨值飆升641億美元。放眼全世界，貝佐斯除外，淨值高於640億美元的只有四個人—蓋茲、巴菲特、阿諾特，以及臉書創辦人查克柏格。

貝佐斯財富擴增幅度如此驚人，幾乎全拜他的亞馬遜持股增值之賜。即使公司股價最近因財測不如預期而回軟，亞馬遜股價從總統大選日起算到上周五收盤為止已大漲107%。該股4日小漲0.4%。

亞馬遜薄利經營的電子商務事業雖成熟化，但旗下已納入迅速成長且獲利表現更強的新型事業。亞馬遜如今稱霸雲端運算服務市場，受惠於企業迅速轉向租用電腦運算效能與儲存空間的趨勢。數位廣告業務最近也躍為新的獲利中心，憑藉的是運用這個電商巨擘握有的大量顧客購物行為資料，以及首屈一指網購市集的地位。

川普雖揚言對付亞馬遜，但目前為止尚未真的付諸行動。聯邦政府還未對該公司發動任何反托辣斯行動。川普敦促美國郵政局提高包裹郵遞費用，只導致財政部提報告建議調高郵資，卻未詳述細節，郵局本身則堅稱投遞亞馬遜包裹並未虧錢。

同時，亞馬遜加緊擴張自己的貨運基礎設施，力圖降低對任一服務供應者的依賴。

亞馬遜甚至可能獲得川普政府的採購合約。該公司正推銷自家臉部辨識軟體，作為防治非法移民入境的工具。國防部決定把100億美元雲端運算合約授予同一家承包商，今年將揭曉花落誰家，市場普遍預期亞馬遜網路服務（ Amazon Web Services，簡稱AWS）具有最後勝出的競爭優勢。

華盛頓郵報鍥而不捨調查川普和他的政府，已引起注目。這家報紙由貝佐斯私人擁有，未公開揭露財報，但發行人萊恩（Fred Ryan）去年初說，華郵已連兩年轉盈。

貝佐斯與結褵25載的妻子離婚固然引來川普嘲笑，值得安慰的是，就算離婚按華盛頓州法須分給妻子一半的財產，這位亞馬遜舵手的財富和川普當選時相比，幾乎一樣富有。