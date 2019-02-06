Fed轉鴿 市場有降息預期

2019-02-06 04:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國公債市場的表現顯示，聯準會（Fed）的貨幣政策立場不僅僅由「偏鷹」轉向「偏鴿」而已，投資人已經認為Fed已經開始轉向新一波的寬鬆周期。

目前2年期及5年期美國公債殖利率均在2.5%左右，與聯邦資金政策利率目標區間2.25%-2.50%的上限相當；由於公債殖利率一向都高於政策利率，因此顯示投資人預期Fed下一次動作將不是升息，而是降息。

美公債殖利率下降，使美國與新興市場間的殖利率差距擴大，促使投資人轉向新興資產，帶動美元貶值。優質債券殖利率與市場通膨預期下降，顯示Fed之前可能誤判景氣循環的動向，而且現行的貨幣政策已經過於緊縮，未來將轉趨寬鬆。

經濟學家認為，不僅中國、歐元區及日本經濟疲軟，美國經濟也正處於景氣擴張周期的末升段，尤其是住宅市場，且今年上半年美國企業預估獲利成長率也下降到5%以下。

全球經濟減緩的速度超出預期，以及負債如滾雪球般擴大，尤其是新興市場及企業界負債更重。經濟學家強調，在這種背景下，Fed在短短六周內從主張將進一步升息轉為觀望，根本不足為奇。

今年美股雖展現32年來最強的「元月行情」，但公司債與公債的殖利率差距卻仍接近2016年來最高水準，凸顯金融情勢仍相對緊俏。

專家表示，Fed決策官員的確擔心金融市場動盪會打擊實體經濟，也擔心美─中貿易戰、中國信用緊絀、全球企業負債沈重，及美國企業獲利減弱。Fed不僅強調「耐心」，並表示在必要時願意考慮調整既定的縮減資產負債表計畫。

分析師指出，Fed改變如此之快，才是投資人應該真正擔心之處，投資人觀察的重點應該放在美國及主要國家公債市場的動向上。