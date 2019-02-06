歐元區經濟成長瀕臨停滯

2019-02-06 04:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



最新公布的歐元區1月綜合PMI數據顯示，該區經濟成長瀕臨停滯。 路透 分享 facebook IHS Markit公布，歐元區元月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）最終值為51，為2013年7月以來最低水準，比去年12月的51.1進一步下滑，也只比景氣榮枯分界點50略高，顯示歐元區經濟成長已接近停滯。英國也同樣陷入停滯。

歐元區元月服務業PMI維持在51.2，是2014年來11月來最低點；製造業PMI也顯示經濟活動僅微幅成長。

德國最終PMI比初估數字弱；法國更摔到48.2，跌破50防線，是4年多來最低水準。

義大利服務業PMI從50.5滑落到49.7，代表景氣由擴張轉為萎縮，主因新訂單成長減緩及國際需求下降，而且企業主兩年多來首次縮減員工人數。義大利去年下半年已經陷入衰退，PMI顯示今年仍然疲軟。

IHS Markit首席景氣經濟學者威廉森指出，「歐元區2019年經濟以平盤開出，成長接近停滯，商品及服務需求皆下降。剛開始是製造業及出口導向產業成長減弱，現在已有愈來愈多的跡象顯示服務業也被傳染」。

威廉森指出，元月綜合PMI顯示歐元區第1季經濟季增率僅0.1%，比路透機構預估的0.4%偏低甚多。

經濟成長偏弱的部分原因，在於企業界的訂單存量連續第二個月下降，顯示需求下降；新訂單分類指標從50.7跌到49.5，是2014年11月來首次跌破50。

服務業新增就業人數也是2016年底以來最低，就業分類指標從53.6降到52.3。威廉森表示，「企業愈來愈不熱衷於擴張產能，也使就業成長受到影響」。

歐元區之外，英國元月服務業PMI也從51.2劇減到50.1，是2016年7月英國「脫歐」公投以來最低點。威廉森指出，PMI顯示英國經濟可能停滯，甚至萎縮。