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中國經濟降溫歐美企業幾家歡樂幾家愁 致勝關鍵在哪？

2019-02-05 21:38經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站CNBC報導，近來中國大陸經濟減弱消息頻傳，如上周出爐的財新製造業採購經理人指數（PMI）就呈現連續第二個月萎縮，指數並且降到2016年以來最低點。

在中國經濟成長減速之際，分析師紛紛看淡跨國企業在大陸的銷售展望，尤其是深深依賴當地作為主要出口市場的業者，想必大受大陸消費支出轉弱影響。令人訝異的是，實際情況卻未必都是如此。

例如，法國精品集團LVMH上周公布的財報就帶來驚喜，全年度淨利躍升18%，得力於服飾與皮件需求旺盛以及上季亞洲銷售額勁揚15%。

LVMH董事長兼執行長阿諾特指出， LVMH表現之所以「與眾不同」，一大因素是「品牌令人想要擁有」 。

新加坡研調機構Agility去年11月的一項調查也顯示，受訪的1,000名中國富人中，有50%表示今年準備花更多錢買奢侈品，且有47%受訪者特別想挑更高檔的精品品牌購買。這凸顯能否激起消費者擁有的渴望，攸關一個品牌對大陸景氣下滑抵抗力的強弱。

相較下，其他業者就沒那麼好運。美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）和工業巨人卡特彼勒（Caterpillar）上周都指出，中國需求已減緩。連向來品牌魅力十足的蘋果公司也在1月初示警，表示大陸市場對iPhone智慧手機的需求已減弱。

這顯示另一個更大的影響因素：中國消費者觀感。Brooks Macdonald副投資長帕克說，在華府對中國產品加徵關稅、而且以智財權問題為由拿大陸電信設備商華為開刀之際，大陸民眾對美國貨已起反感。

另外，科技研究公司Canalys的資料顯示，去年本土品牌華為在大陸智慧手機的市場占有率擴增16%，蘋果市占率則滑落13%。不論是否與貿易戰有關或只是巧合，這數據都反映大陸消費者偏好本土業者。

大陸中等收入消費者也出現買氣降溫的警訊，從電商巨人阿里巴巴上季業績成長速度為三年來最慢，即可見端倪。耐久財與消費電子品買氣雙雙下滑是主因。

至於非美國品牌、令人渴望的高檔舶來品需求能支撐多久（尤其在人民幣疲軟削弱購買力的情況下），還有待觀察。但至少就目前來看， 抗景氣下滑的韌性相對較強。

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