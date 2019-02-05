加拿大加密貨幣平台創辦人驟逝 42億元遭鎖死

2019-02-05 14:09 中央社 多倫多4日綜合外電報導



歐新社 分享 facebook 加拿大加密貨幣交易平台Quadriga創辦人去年12月驟逝，由於他是唯一握有存取權限密碼的人，平台上用戶價值約1.8億加幣（約新台幣42億元）的加密貨幣如今遭鎖死。

路透社引述Quadriga CX 1月14日臉書貼文說，年僅30歲的創辦人柯登（Gerald Cotten）因發炎性腸道疾病克隆氏症（Crohn's disease），在印度孤兒院擔任志工期間過世。

Quadriga平台的交易項目涵蓋比特幣（Bitcoin）、萊特幣（Litecoin）和以太幣（Ethereum），上週已向加國諾瓦斯科細亞省最高法院聲請債權人保護。

根據柯登的遺孀羅伯森（Jennifer Robertson）代表公司提交的書面證詞，Quadriga註冊用戶達36萬3000人，總共欠11萬5000名用戶2.5億加幣。

羅伯森在證詞中表示，柯登的主電腦含只能實體存取，線上無法取得的加密貨幣「冷錢包」（coldwallet），而柯登的過世導致「價值超過1.8億加幣的貨幣被冷儲存（cold storage）」。

羅伯森指出，柯登在世時自己並未介入他的生意，對密碼或恢復鑰匙一無所知，並說：「儘管重複不斷地尋找，我還是找不到他把密碼寫在哪裡。」

羅伯森稱已諮詢專家協助，但「成功率有限」，只從柯登其他電腦和手機「取回些許加密貨幣和部分資訊」，大部分都還是在他主電腦中，未被動過。

羅伯森也在書面證詞指出，她不斷收到線上威脅和「誹謗評論」，質疑柯登死因的真相以及他是否真的死了。