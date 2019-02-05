親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

少看一個0…男子刮中百萬 開心回家結局卻讓他秒哭

上海工人一封信 一度讓中國13年不放春節假

加拿大加密貨幣平台創辦人驟逝 42億元遭鎖死

2019-02-05 14:09中央社 多倫多4日綜合外電報導

歐新社
歐新社
分享
加拿大加密貨幣交易平台Quadriga創辦人去年12月驟逝，由於他是唯一握有存取權限密碼的人，平台上用戶價值約1.8億加幣（約新台幣42億元）的加密貨幣如今遭鎖死。

路透社引述Quadriga CX 1月14日臉書貼文說，年僅30歲的創辦人柯登（Gerald Cotten）因發炎性腸道疾病克隆氏症（Crohn's disease），在印度孤兒院擔任志工期間過世。

Quadriga平台的交易項目涵蓋比特幣（Bitcoin）、萊特幣（Litecoin）和以太幣（Ethereum），上週已向加國諾瓦斯科細亞省最高法院聲請債權人保護。

根據柯登的遺孀羅伯森（Jennifer Robertson）代表公司提交的書面證詞，Quadriga註冊用戶達36萬3000人，總共欠11萬5000名用戶2.5億加幣。

羅伯森在證詞中表示，柯登的主電腦含只能實體存取，線上無法取得的加密貨幣「冷錢包」（coldwallet），而柯登的過世導致「價值超過1.8億加幣的貨幣被冷儲存（cold storage）」。

羅伯森指出，柯登在世時自己並未介入他的生意，對密碼或恢復鑰匙一無所知，並說：「儘管重複不斷地尋找，我還是找不到他把密碼寫在哪裡。」

羅伯森稱已諮詢專家協助，但「成功率有限」，只從柯登其他電腦和手機「取回些許加密貨幣和部分資訊」，大部分都還是在他主電腦中，未被動過。

羅伯森也在書面證詞指出，她不斷收到線上威脅和「誹謗評論」，質疑柯登死因的真相以及他是否真的死了。

比特幣印度加拿大
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影／日本過年必做三件事 初詣搶福袋大採購

2019-02-05 11:33

誕生15週年 數字回顧Facebook這些年

2019-02-05 10:25

紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 07:18

華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15

亞企重傷 淨利下滑18%

2019-02-05 01:15

東南亞吸金 FDI逆勢上揚

2019-02-05 01:15

債券天王 葛洛斯3月退休

2019-02-05 01:12

買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00

光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19

國際油價本周能否守住漲勢 有兩個不確定性

2019-02-04 21:38

馬杜洛堅重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

PS4銷量偏低 Sony股價重挫逾8%

2019-02-04 14:19

赴北日本旅遊的民眾 今要留意強風大雪

2019-02-04 09:50

聯準會轉向鴿派 鮑爾本周可能釋疑

2019-02-04 00:17

春節加班費 大陸、越南工資漲3倍

2019-02-04 00:10

新興國升息預期告段落

2019-02-03 22:55

陸客駕到 亞洲觀光業喜迎「春節商機」

2019-02-03 22:55

韓國新潮流 電支發紅包

2019-02-03 22:46

美股本月可望乘勝追擊

2019-02-03 22:40

大馬財長發表新年獻詞 盼3年重振經濟

2019-02-03 22:15

法律難擋非法無人機 得靠「反無人機」技術

2019-02-03 21:32

行動通訊產業組織GSMA 擬討論是否排除華為設備

2019-02-03 20:54

VanLife正夯！住車上趴趴走 看美景享受簡單生活

2019-02-03 12:16

國際條約如廢紙？川普撕毀了多少條約、協定？

2019-02-03 10:05

無人商店拚普及 亞馬遜的下個挑戰

2019-02-03 07:57

亞洲各國春節加班費大PK

2019-02-03 01:19

美車市受凍 豪華品牌打哆嗦

2019-02-03 00:21

分析師：5個理由 此刻不宜看衰特斯拉

2019-02-02 23:55

就業報喜 道瓊連漲六周

2019-02-02 23:38

經濟走強...Fed尷尬了

2019-02-02 23:32

供給吃緊 油價上攻

2019-02-02 23:32

字母自駕車事業 財報聚焦

2019-02-02 23:23

字母旗下事業推防摔智能鞋

2019-02-02 23:16

極地渦旋效應 會不會凍傷美國經濟？

2019-02-02 21:06

川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29

高盛銀行高層涉一馬弊案 公司可能減發獎金

2019-02-02 17:54

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47

Fed從鷹轉鴿後美元肯定走貶？分析師：還有變數

2019-02-02 17:36

印度編17.22億預算 強化AI與創新研究

2019-02-02 16:27
看更多

熱門文章

丹麥警察突搜辦公室 2華為員工被遞解出境

2019-02-04 22:36

澳洲昆士蘭洪災 鱷魚和蛇逛大街、民眾在家門口抓螃蟹

2019-02-04 22:25

買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00

川普：終結貿易戰 機會很大

2019-02-05 01:13

尋獲飛機殘骸 英超足球員父親直說是場噩夢

2019-02-04 15:53

美籲各國效法歐洲列強 承認瓜伊多為委國總統

2019-02-05 03:53

為解決燙手山芋 川普：美中朝達成協議機會很大

2019-02-04 20:16

升高施壓 歐洲9國承認瓜伊多為委內瑞拉總統

2019-02-05 00:12

光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19

日本立春天暖 新潟雪祭雪像崩塌2人遭活埋

2019-02-04 20:07

國際油價本周能否守住漲勢 有兩個不確定性

2019-02-04 21:38

美中即使達成貿易協議 美國也不會放棄關稅這項工具

2019-02-04 15:34

馬杜洛拒重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文發表

2019-02-05 09:44

逼退聲浪越來越大 諾譚若戀棧州長職務 恐重創民主黨

2019-02-04 15:17

川普若宣布緊急狀態 參議員：共和黨恐內戰

2019-02-05 11:28

阿爾卑斯山雪崩 至少10人喪命

2019-02-04 22:04

有心人線索 小記者揭種族主義州長老「底」

2019-02-04 15:16

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

破天荒訪阿拉伯半島 教宗飛抵阿聯

2019-02-04 22:25

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

地鐵7號線濺血 男中6槍亡 民眾驚聲尖叫

2019-02-05 13:29

媒體爆料川普行事曆 看電視報紙上推特

2019-02-05 10:26

泰國國際機場取消吸菸室 所有航廈全面禁菸

2019-02-04 17:18

華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15

諾譚種族歧視照片風暴 川普、柯林頓、波洛西同批

2019-02-04 15:16

特斯拉將以每股溢價55％ 收購Maxwell科技

2019-02-04 21:54

紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 07:18

影／日本初詣上高尾山 眺望雪白的富士山頭

2019-02-05 07:13

聯合國報告：美中貿易戰 歐盟恐成大贏家

2019-02-05 11:26

加拿大加密貨幣平台創辦人驟逝 42億元遭鎖死

2019-02-05 14:09

諾譚醫師出身 未療癒歧見 卻扒開種族傷疤

2019-02-04 15:16

他幫他助選、他稱他偉大 布雷迪深得川普厚愛

2019-02-04 15:15

亞企重傷 淨利下滑18%

2019-02-05 01:15

日媒：安倍邀請習近平 年內兩度訪日

2019-02-05 11:12

堅拒重新選舉…委國總統批川普：雙手染血

2019-02-04 22:40

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

影／日本人過年一定要做的事 新春初詣人擠人

2019-02-05 07:09

英國首相推特賀年 國會議員講中文拜年

2019-02-05 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top