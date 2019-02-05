影／日本過年必做三件事 初詣搶福袋大採購

2019-02-05 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



日本過年是國曆年的元旦假期，如果這段期間去日本旅遊，可能碰到的狀況是店家不營業、擠不上新幹線、餐廳大排長龍，但不如轉念，既然都要去日本跨年，不妨湊熱鬧。除了新春初詣，日本各大品牌推出超值福袋，尤其百貨業者紛紛祭出下殺3折、5折的冬季折扣，此時買冬衣很划算。

日本新春初詣通常指元旦連假期間，尤其元旦當天初詣人潮最洶湧，無論是東京的淺草寺、明治神宮、東京大神宮等熱門初詣地點，前往參拜的排隊時間至少2小時起跳，不耐久站和走路的民眾要有心理準備。

完成初詣參拜之後，別忘了買御守、求籤預測未來運勢，還可以逛廟會攤販，一嘗日本庶民美食。

日本百貨公司、OUTLET通常在元旦或1月2日開賣福袋，尤其是運動品牌、少女服飾，1萬元日幣福袋內容物的原價通常在3、5萬元日幣以上，但福袋的東西福不福，可要碰運氣了。建議事先查詢該品牌往年的福袋評價，在營業時間前就去排隊，比較有勝算。特別提醒，日本百貨公司大多元旦當天休息，務必事先確認福袋開賣日期。