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影／日本過年必做三件事 初詣搶福袋大採購

2019-02-05 11:33聯合報 記者楊德宜╱即時報導

日本過年是國曆年的元旦假期，如果這段期間去日本旅遊，可能碰到的狀況是店家不營業、擠不上新幹線、餐廳大排長龍，但不如轉念，既然都要去日本跨年，不妨湊熱鬧。除了新春初詣，日本各大品牌推出超值福袋，尤其百貨業者紛紛祭出下殺3折、5折的冬季折扣，此時買冬衣很划算。

日本新春初詣通常指元旦連假期間，尤其元旦當天初詣人潮最洶湧，無論是東京的淺草寺、明治神宮、東京大神宮等熱門初詣地點，前往參拜的排隊時間至少2小時起跳，不耐久站和走路的民眾要有心理準備。

完成初詣參拜之後，別忘了買御守、求籤預測未來運勢，還可以逛廟會攤販，一嘗日本庶民美食。

日本百貨公司、OUTLET通常在元旦或1月2日開賣福袋，尤其是運動品牌、少女服飾，1萬元日幣福袋內容物的原價通常在3、5萬元日幣以上，但福袋的東西福不福，可要碰運氣了。建議事先查詢該品牌往年的福袋評價，在營業時間前就去排隊，比較有勝算。特別提醒，日本百貨公司大多元旦當天休息，務必事先確認福袋開賣日期。

日本的服飾夏季折扣通常落在7月，冬季則在1月，通常1月2日之後，百貨公司的服飾品牌就開始打折，且動輒3折，甚至1折。尤其外國觀光客湊滿額可以免稅，省更多。

日本過年期間各大品牌推出福袋，熱門店家前總見大排長龍。記者楊德宜／攝影
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日本東京明治神宮的過年初詣人潮驚人。記者楊德宜／攝影
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日本廟會活動，可以一嘗庶民美食。記者楊德宜／攝影
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日本過年期間，百貨業者紛紛推出福袋。記者楊德宜／攝影
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日本過年期間推出福袋，熱門品牌總見大排長龍。記者楊德宜／攝影
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日本過年期間，各大品牌折扣誘人，總見大排長龍。記者楊德宜／攝影
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東京淺草寺的初詣民眾求籤。記者楊德宜／攝影
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日本人過年期間初詣，即新年初次參拜，祈求新的一年平安好運。記者楊德宜／攝影
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日本過年期間，百貨業者紛紛推出折扣活動。記者楊德宜／攝影
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日本人過年期間初詣，即新年初次參拜，祈求新的一年平安好運，有民眾帶愛犬同行。記者...
日本人過年期間初詣，即新年初次參拜，祈求新的一年平安好運，有民眾帶愛犬同行。記者楊德宜／攝影
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日本東京明治神宮的過年初詣人潮驚人，買御守也要排隊。記者楊德宜／攝影
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東京淺草寺的初詣民眾求籤。記者楊德宜／攝影
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日本東京明治神宮的過年初詣人潮驚人。記者楊德宜／攝影
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日本廟會活動，可以一嘗庶民美食。記者楊德宜／攝影
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日本人過年期間初詣，即新年初次參拜，祈求新的一年平安好運。記者楊德宜／攝影
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日本過年期間，百貨業者紛紛推出福袋。記者楊德宜／攝影
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東京上野的阿美橫丁，去年底湧入採買年貨人潮。記者楊德宜／攝影
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日本廟會活動，可以一嘗庶民美食。記者楊德宜／攝影
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日本過年期間推出福袋，熱門品牌總見大排長龍。記者楊德宜／攝影
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日本廟會活動，可以一嘗庶民美食。記者楊德宜／攝影
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日本過年期間，百貨業者紛紛推出折扣活動。記者楊德宜／攝影
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