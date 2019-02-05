誕生15週年 數字回顧Facebook這些年

2019-02-05 10:25 中央社 紐約4日綜合外電報導



臉書（Facebook）。 歐新社 分享 facebook 社群媒體臉書（Facebook）今天滿15歲，步履艱辛地走過高低起伏的這些年。

美聯社報導，臉書創立於2004年，當時的名稱為TheFacebook，原本只提供哈佛大學學生使用，如今已成為串聯起約莫23億用戶的全球企業。它出生於桌上型電腦的時代，不僅比iPhone早了3年，介面上也沒有廣告。

那時候壓根無法想像俄羅斯和伊朗等國家，會試圖利用臉書作為干預全球選舉的工具。

2004年，臉書創辦人兼執行長祖克柏（MarkZuckerberg）最大的煩惱可能是差點被哈佛退學；來到2019年，他要擔憂的是政府立法對他一手打造的王國帶來的威脅，以及儘管有著串聯人群、建立社群的遠大目標，臉書為世界帶來負面影響的可能已慢慢浮現。

透過以下數字，回顧臉書的這些年：

●全球有網路人數為39億，臉書於2012年達一億用戶，如今每日用戶為15億。

●2004年員工人數7人，2018年成長至3萬5587人。

●2018年營收550億美元，同年獲利220億美元。

●祖克柏截至2月1日的淨資產為624億美元（約新台幣1.9兆元）。

●2012年臉書以10億美元收購照片分享網站Instagram。

●臉書2010年花費25萬9507美元用於遊說美國政府，2018年金額增至1260萬美元。

●因臉書被控淪為干預選舉工具、資料隱私等問題，祖克柏於2018年4月在國會作證時間長達10小時。

時至今日，不論是在美國紐約搭乘地鐵或在匈牙利布達佩斯搭電車，很難不聽到人們在交談中提到「臉書」或Instagram，或者看到乘客用手機打開這些App。不論好壞，這些社群媒體已經改變世界，它們的影響也將持續被探討。