親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

NBA／林來瘋紀念日豪攻11分 老鷹137:129連勝

誕生15週年 數字回顧Facebook這些年

2019-02-05 10:25中央社 紐約4日綜合外電報導

臉書（Facebook）。 歐新社
臉書（Facebook）。 歐新社
分享
社群媒體臉書（Facebook）今天滿15歲，步履艱辛地走過高低起伏的這些年。

美聯社報導，臉書創立於2004年，當時的名稱為TheFacebook，原本只提供哈佛大學學生使用，如今已成為串聯起約莫23億用戶的全球企業。它出生於桌上型電腦的時代，不僅比iPhone早了3年，介面上也沒有廣告。

那時候壓根無法想像俄羅斯和伊朗等國家，會試圖利用臉書作為干預全球選舉的工具。

2004年，臉書創辦人兼執行長祖克柏（MarkZuckerberg）最大的煩惱可能是差點被哈佛退學；來到2019年，他要擔憂的是政府立法對他一手打造的王國帶來的威脅，以及儘管有著串聯人群、建立社群的遠大目標，臉書為世界帶來負面影響的可能已慢慢浮現。

透過以下數字，回顧臉書的這些年：

●全球有網路人數為39億，臉書於2012年達一億用戶，如今每日用戶為15億。

●2004年員工人數7人，2018年成長至3萬5587人。

●2018年營收550億美元，同年獲利220億美元。

●祖克柏截至2月1日的淨資產為624億美元（約新台幣1.9兆元）。

●2012年臉書以10億美元收購照片分享網站Instagram。

●臉書2010年花費25萬9507美元用於遊說美國政府，2018年金額增至1260萬美元。

●因臉書被控淪為干預選舉工具、資料隱私等問題，祖克柏於2018年4月在國會作證時間長達10小時。

時至今日，不論是在美國紐約搭乘地鐵或在匈牙利布達佩斯搭電車，很難不聽到人們在交談中提到「臉書」或Instagram，或者看到乘客用手機打開這些App。不論好壞，這些社群媒體已經改變世界，它們的影響也將持續被探討。

祖克柏哈佛大學
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 07:18

華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15

亞企重傷 淨利下滑18%

2019-02-05 01:15

東南亞吸金 FDI逆勢上揚

2019-02-05 01:15

債券天王 葛洛斯3月退休

2019-02-05 01:12

買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00

光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19

國際油價本周能否守住漲勢 有兩個不確定性

2019-02-04 21:38

馬杜洛堅重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

PS4銷量偏低 Sony股價重挫逾8%

2019-02-04 14:19

赴北日本旅遊的民眾 今要留意強風大雪

2019-02-04 09:50

聯準會轉向鴿派 鮑爾本周可能釋疑

2019-02-04 00:17

春節加班費 大陸、越南工資漲3倍

2019-02-04 00:10

新興國升息預期告段落

2019-02-03 22:55

陸客駕到 亞洲觀光業喜迎「春節商機」

2019-02-03 22:55

韓國新潮流 電支發紅包

2019-02-03 22:46

美股本月可望乘勝追擊

2019-02-03 22:40

大馬財長發表新年獻詞 盼3年重振經濟

2019-02-03 22:15

法律難擋非法無人機 得靠「反無人機」技術

2019-02-03 21:32

行動通訊產業組織GSMA 擬討論是否排除華為設備

2019-02-03 20:54

VanLife正夯！住車上趴趴走 看美景享受簡單生活

2019-02-03 12:16

國際條約如廢紙？川普撕毀了多少條約、協定？

2019-02-03 10:05

無人商店拚普及 亞馬遜的下個挑戰

2019-02-03 07:57

亞洲各國春節加班費大PK

2019-02-03 01:19

美車市受凍 豪華品牌打哆嗦

2019-02-03 00:21

分析師：5個理由 此刻不宜看衰特斯拉

2019-02-02 23:55

就業報喜 道瓊連漲六周

2019-02-02 23:38

經濟走強...Fed尷尬了

2019-02-02 23:32

供給吃緊 油價上攻

2019-02-02 23:32

字母自駕車事業 財報聚焦

2019-02-02 23:23

字母旗下事業推防摔智能鞋

2019-02-02 23:16

極地渦旋效應 會不會凍傷美國經濟？

2019-02-02 21:06

川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29

高盛銀行高層涉一馬弊案 公司可能減發獎金

2019-02-02 17:54

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47

Fed從鷹轉鴿後美元肯定走貶？分析師：還有變數

2019-02-02 17:36

印度編17.22億預算 強化AI與創新研究

2019-02-02 16:27

1月28日至2月2日 過去一周市場回顧

2019-02-02 16:03

被扣「道德分數」亞馬遜在英滿意度直直落

2019-02-02 16:02
看更多

熱門文章

丹麥警察突搜辦公室 2華為員工被遞解出境

2019-02-04 22:36

澳洲昆士蘭洪災 鱷魚和蛇逛大街、民眾在家門口抓螃蟹

2019-02-04 22:25

擠擠擠！日本人是這樣過年的

2019-02-04 12:00

買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00

尋獲飛機殘骸 英超足球員父親直說是場噩夢

2019-02-04 15:53

川普：終結貿易戰 機會很大

2019-02-05 01:13

PS4銷量偏低 Sony股價重挫逾8%

2019-02-04 14:19

新加坡春節紅包 長輩包多少猜猜看

2019-02-04 14:26

為解決燙手山芋 川普：美中朝達成協議機會很大

2019-02-04 20:16

升高施壓 歐洲9國承認瓜伊多為委內瑞拉總統

2019-02-05 00:12

阿爾卑斯山雪崩 至少10人喪命

2019-02-04 22:04

美籲各國效法歐洲列強 承認瓜伊多為委國總統

2019-02-05 03:53

光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19

日本立春天暖 新潟雪祭雪像崩塌2人遭活埋

2019-02-04 20:07

美中即使達成貿易協議 美國也不會放棄關稅這項工具

2019-02-04 15:34

國際油價本周能否守住漲勢 有兩個不確定性

2019-02-04 21:38

馬杜洛拒重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

賀農曆春年 英首相官邸貼春聯

2019-02-04 14:25

逼退聲浪越來越大 諾譚若戀棧州長職務 恐重創民主黨

2019-02-04 15:17

迎接東奧 成田機場41年來首度延長班機起降時間

2019-02-04 12:39

有心人線索 小記者揭種族主義州長老「底」

2019-02-04 15:16

破天荒訪阿拉伯半島 教宗飛抵阿聯

2019-02-04 22:25

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文發表

2019-02-05 09:44

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

泰國國際機場取消吸菸室 所有航廈全面禁菸

2019-02-04 17:18

諾譚種族歧視照片風暴 川普、柯林頓、波洛西同批

2019-02-04 15:16

特斯拉將以每股溢價55％ 收購Maxwell科技

2019-02-04 21:54

諾譚醫師出身 未療癒歧見 卻扒開種族傷疤

2019-02-04 15:16

影／札幌雪祭吹雪中開幕 一睹玉山稜線之美

2019-02-04 12:34

華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15

他幫他助選、他稱他偉大 布雷迪深得川普厚愛

2019-02-04 15:15

影／日本初詣上高尾山 眺望雪白的富士山頭

2019-02-05 07:13

紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 07:18

堅拒重新選舉…委國總統批川普：雙手染血

2019-02-04 22:40

亞企重傷 淨利下滑18%

2019-02-05 01:15

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

科技股領漲 華爾街再上揚

2019-02-05 06:17

禍從天降！小飛機撞民宅 兩死

2019-02-04 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top