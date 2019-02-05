紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪欣慈 ╱即時報導



印有維吉爾名句的牆面吸引許多人駐足。記者洪欣慈／攝影 分享 facebook 令人哀慟的歷史事件過了許多年後，受難國家會選擇建立紀念館，來讓後人記住過去，也提醒這世界不要重蹈覆徹。這些發生過死亡、災害、苦難的館所，被稱為「黑色旅遊景點」，除了沉痛，更是讓旅客了解這個國家如何面對曾經的傷痛。例如日本廣島平和紀念館、中國大陸南京大屠殺紀念館，都是這樣的景點。

紐約世貿中心 已變2紀念水池

在繁華、炫目的美國紐約，也有一個這樣的地方。即使已過了18年，2001年9月11日仍是全世界都難以忘記的一天；兩架被恐怖份子挟持的飛機突然撞向紐約世貿中心，造成近3000人死亡或失蹤。如今，被撞毀的雙塔遺址已變成兩個紀念水池，水池牆上刻著每個罹難者姓名，走一圈會看到不少花束，都是家人們的想念。水池旁，就是911國家紀念博物館。

要先提醒，走完整座911國家紀念博物館，出來心情不會太美麗，而是沉重與黑暗。在這座博物館裡，詳細記錄了911事件的始末，也保存了當時留下的鋼筋、遺物，還有每一位罹難者的生平。

這些生平不只是幾行冷冰冰的文字，而是找來了每位罹難者的家人、朋友親口錄下對親友的記憶。

在聆聽每一段語音時，雖然多數旅客都不認識故事裡的主角，但透過一段段真摯語音、一張張真實照片，能深刻感受到那是一條活生生的生命。

記憶的痕跡 是種療傷也是尊重

事後回想，對每個家屬、甚至於整個國家，這樣的紀錄都是重要的療傷過程，是一種記憶也是尊重，提醒美國和全世界勿忘這些在一場突如其來意外中喪生的受害者。

除了緬懷，許多人也好奇，在911事件過後，美國是如何看待與面對這場嚴重的恐怖攻擊。紀念館用大量的遺物和文獻、影像，留給每個人思索的空間，如果你心中對於911事件有一些疑惑、矛盾，或許在這座紀念館裡可以找到一些解答。