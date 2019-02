紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 聯合報 記者洪欣慈



印有維吉爾名句的牆面吸引許多人駐足。記者洪欣慈/攝影 分享 facebook 令人哀慟的歷史事件過了許多年後,受難國家會選擇建立紀念館,來讓後人記住過去,也提醒這世界不要重蹈覆徹。這些發生過死亡、災害、苦難的館所,被稱為「黑色旅遊景點」,除了沉痛,更是讓旅客了解這個國家如何面對曾經的傷痛。例如日本廣島平和紀念館、中國大陸南京大屠殺紀念館,都是這樣的景點。

紐約世貿中心 已變2紀念水池

在繁華、炫目的美國紐約,也有一個這樣的地方。即使已過了18年,2001年9月11日仍是全世界都難以忘記的一天;兩架被恐怖份子挟持的飛機突然撞向紐約世貿中心,造成近3000人死亡或失蹤。如今,被撞毀的雙塔遺址已變成兩個紀念水池,水池牆上刻著每個罹難者姓名,走一圈會看到不少花束,都是家人們的想念。水池旁,就是911國家紀念博物館。

要先提醒,走完整座911國家紀念博物館,出來心情不會太美麗,而是沉重與黑暗。在這座博物館裡,詳細記錄了911事件的始末,也保存了當時留下的鋼筋、遺物,還有每一位罹難者的生平。

這些生平不只是幾行冷冰冰的文字,而是找來了每位罹難者的家人、朋友親口錄下對親友的記憶。

在聆聽每一段語音時,雖然多數旅客都不認識故事裡的主角,但透過一段段真摯語音、一張張真實照片,能深刻感受到那是一條活生生的生命。

記憶的痕跡 是種療傷也是尊重

事後回想,對每個家屬、甚至於整個國家,這樣的紀錄都是重要的療傷過程,是一種記憶也是尊重,提醒美國和全世界勿忘這些在一場突如其來意外中喪生的受害者。

除了緬懷,許多人也好奇,在911事件過後,美國是如何看待與面對這場嚴重的恐怖攻擊。紀念館用大量的遺物和文獻、影像,留給每個人思索的空間,如果你心中對於911事件有一些疑惑、矛盾,或許在這座紀念館裡可以找到一些解答。