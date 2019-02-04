買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站CNBC報導，蘋果公司坐擁將近2,500億美元的現金，摩根大通（J.P. Morgan）分析師認為，蘋果應該運用雄厚財力併購影音串流網站Netflix，以提升蘋果作為影片內容製作者的地位。

摩根大通分析師Samik Chatterjee周一表示，Netflix不論從串流影片市場領導地位還是原創內容製作來看，都是與蘋果最適配的最佳策略併購對象。他說：「我們相信，收購市場上最成功的業者有其價值，而這種價值是收購小型業者難以複製的。」

Chatterjee提到，蘋果若提議收購Netflix，可能需要提供大幅溢價，假設溢價幅度為20%，據他估計蘋果須付出1,890億美元的價錢。目前Netflix的市值達1,480億美元，淨負債70億美元。

他在研究報告中指出，蘋果適合在三種產業進行策略性併購，並點名三家他認為蘋果應考慮收購的公司，包括Netflix、遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），以及家庭智慧音箱製造商Sonos。在蘋果旗艦產品iPhone銷售開始減緩、拖慢營收成長之際，Chatterjee揣測蘋果可能需要藉策略性併購來加快成長腳步。

這位分析師並未聽到收購交易浮上檯面的任何風聲，也不諱言蘋果與Netflix結合的可能性並不高。