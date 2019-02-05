東南亞吸金 FDI逆勢上揚

2019-02-05 01:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



外國直接投資（FDI）在全世界各地多為下滑之際，東南亞仍然逆勢上揚，足見這個低成本、高成長的區域依然是跨國投資的最愛去處。

吸塵器業者戴森（Dyson）最近決定將公司總部由英國遷至新加坡，並強調與英國脫歐無關。創辦人戴森（James Dyson）表示，他所看好的是東南亞所展現「日後可靠」的紮實成長。戴森早就在亞洲生產產品，且將在新加坡組裝電動車，理由是新加坡在高成長的新興亞洲占有地利之便。

據聯合國貿易暨發展會議統計，全球外國直接投資2018年衰減19%，東南亞反而成長11%，達到歷史新高1,450億美元，是全球「主要FDI成長引擎」，不僅超越歐洲，還微幅高於中國。

日本零售商永旺（Aeon）去年6月在柬埔寨開設第二座購物商城，今年則將在越南河內和印尼茂物增設購物中心。永旺發言人告訴日經新聞，東南亞展現快速的經濟成長，未來也將維持這個步調。

美國重機製造商哈雷機車（Harley-Davidson）不怕激怒美國總統川普，據稱將在泰國設廠。南韓LG Innotek在越南的相機模組廠再投入5億美元。

在亞洲其他地區，沃爾瑪百貨（Wal-Mart）斥資180億美元買下印度電商Flipkart股權，中國和汶萊則共同參與在當地150億美元的石化建案。Taco Bell宣布計劃在全亞洲開設數百家餐廳。越南政府上個月則宣布，宜家家居（Ikea）將在河內砸下近5億美元於零售和倉儲建案。

歐洲工商管理學院（INSEAD）新加坡分校教授杜特（Pushan Dutt）說：「東南亞處於獨特的地位，不僅占人口之利，成長快速、成本低廉，治理也相當良好。其次，所有全球價值鏈都經過亞洲…東南亞尤具吸引力。 」