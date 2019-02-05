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華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15經濟日報 編譯任中原／綜合外電

華爾街分析師已大幅下修今年第1季美國企業的獲利預估，目前預測獲利將比去年第1季下降，是三年來首次出現獲利萎縮。

市場研究機構FactSet的數據顯示，第1季標普500指數成分股的平均每股盈餘（EPS）將比去年同期減少0.8%，比去年12月底預估的成長3.3%明顯惡化。

去年底時分析師便已經預估今年第1季獲利展望不佳，而隨著財報季來臨，前景更加黯淡。標普500大企業迄今已有半數公布第4季財報，整體獲利成長12.4%；但由於去年獲利大幅成長是靠減稅，但今年減稅效應將因基期拉高而下降。

再者，由於美國最近氣候嚴寒，且企業須因應政府長時間關門的不確定性，使第1季獲利雪上加霜，獲利率承受的壓力比營收更大。預估第1季營收成長也下降，目前分析師已將成長率由去年最後一季的6.5%下修到5.7%。

獲利率惡化主因勞動成本升高，及貿易戰干擾供應鏈。計多大企業面臨原料商品價格及中國經濟成長減緩的風險。

能源業者第1季獲利預估最遜，主因油價展望不確定。分析師預估第1季能源業平均EPS將下降近6%。

科技業獲利原先預估小降2.2%，現在預估將大幅減少8.9%。除了蘋果外，亞馬遜也對第1季獲利展望持審慎看法，因為印度改變法規，使亞馬遜在當地市場的營運備受衝擊。

儘管分析師看淡本季企業營運表現，標普500指數上月大漲7.9%，寫下1987年來最強的開年表現，主要是受聯準會（Fed）立場轉鴿，加上去年底股市超賣。

標普財報亞馬遜
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